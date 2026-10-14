Crecen atenciones de salud mental en el Centro de Integración Juvenil

octubre 14, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Xalapa atiende entre 60 y 80 personas al mes, de las cuales cerca del 80 por ciento acude por algún problema relacionado con la salud mental, como ansiedad, depresión, ideación suicida o duelos no resueltos, informó su director, Humberto Flores Dorantes.

En el marco del 50 aniversario de Centros de Integración Juvenil en Xalapa, expuso que la institución ha ampliado sus servicios para atender no solamente a personas con problemas de consumo de sustancias, sino también a quienes requieren acompañamiento psicológico y atención especializada en salud mental.

«Ha crecido porque abrimos las puertas para atender salud mental y hay mayor demanda de necesidad de atención por ansiedad, depresión, ideación suicida o duelo no resuelto».

Explicó que, aunque la demanda de atención ha mostrado una tendencia al alza, el incremento no ha sido significativo en comparación con el año anterior.

No obstante, destacó que cada vez más personas reconocen la importancia de atender su bienestar emocional y solicitan ayuda profesional.

«De la población que atendemos caso el 80 por ciento va por algún problema de salud mental, puede tener un consumo de sustancias y si amerita el caso, se trata también».

Flores Dorantes dijo que el CIJ brinda atención a personas a partir de los 13 años, sin límite máximo de edad, aunque por las actividades de prevención que realizan en escuelas y otros espacios, una parte importante de sus usuarios son jóvenes de entre 15 y 29 años.

Respecto a las principales causas de consulta, mencionó que la ansiedad y la depresión pueden estar relacionadas con diversos factores, entre ellos la exposición constante a las redes sociales, que puede generar una percepción distorsionada de la realidad y expectativas difíciles de cumplir.