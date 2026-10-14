Albergue Maussi Rescate Animal busca terreno para reubicar a más de 150 perros y gatos

octubre 14, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El maltrato animal continúa en Veracruz, pese a la existencia de leyes, reglamentos y dependencias dedicadas a atender estos casos, afirmó Araceli Jiménez, representante del albergue Mausuu Rescate Animal, quien señaló que la capacidad de atención sigue siendo insuficiente ante la cantidad de reportes.



“Desde que yo inicié en 1999, el maltrato yo lo sigo viendo igual, independientemente de que haya leyes, que haya reformas, que ahora haya una fiscalía; no siento realmente que esté disminuyendo”, expresó.



Explicó que actualmente existe una mayor difusión de estos casos a través de las redes sociales, donde las personas publican imágenes y videos de agresiones contra los animales, por lo que consideró que esto no necesariamente significa que haya aumentado el maltrato, sino que ahora es más visible.



La activista reconoció que las autoridades sí contribuyen a la atención de las denuncias; sin embargo, consideró necesario que las disposiciones legales se apliquen adecuadamente y que exista mayor capacidad para responder a los reportes.



“Entre la brigada, entre Centro de Salud, entre todas las protectoras, no nos damos abasto para todos los reportes que llegan diariamente”, señaló.



Piden apoyo para reubicar el albergue



En otro tema, Araceli Jiménez hizo un llamado a la población para encontrar un espacio donde pueda reubicar el albergue Mausii Rescate Animal, que actualmente resguarda a más de 150 perros y gatos rescatados de Xalapa, Coatepec, Perote, Banderilla y otros municipios, incluso de zonas más alejadas.



Explicó que el inmueble donde actualmente se encuentran fue puesto a la venta, por lo que sus ocupantes deben buscar un nuevo lugar para trasladar a los animales, muchos de los cuales son adultos mayores, están enfermos o tienen alguna discapacidad que dificulta su adopción.



“Nos hemos quedado sin el lugar adecuado, sin el lugar de resguardo de mis animales; no tengo dónde llevarlos en este momento”, expuso.



Por ello, solicitó el apoyo de personas que cuenten con un terreno, bodega o construcción que pueda utilizarse para este propósito, ya sea mediante préstamo, comodato o renta.



El espacio debe tener al menos 800 metros cuadrados y, de preferencia, ubicarse en Xalapa o municipios cercanos como Coatepec, Emiliano Zapata o localidades aledañas.



Explicó que mantener el albergue representa gastos importantes en alimentación, atención veterinaria, medicamentos e insumos de limpieza.



Como ejemplo, detalló que mensualmente requieren alrededor de 28 bultos de alimento para perro de 25 kilogramos y cinco bultos de alimento para gato de 20 kilogramos, además de destinar entre 15 mil y 25 mil pesos a gastos veterinarios.