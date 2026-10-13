5G, drones e inteligencia en tiempo real: la nueva era de las comunicaciones para salvar vidas (Ericsson)

5G, drones e inteligencia en tiempo real: la nueva era de las comunicaciones para salvar vidas (Ericsson)

octubre 12, 2026

En América Latina, la gestión de emergencias enfrenta un desafío estructural: fenómenos meteorológicos extremos, sismos e inundaciones exigen respuestas cada vez más coordinadas, en territorios vastos y con recursos limitados.

La tecnología no puede sustituir la capacidad humana de los equipos de emergencia, pero sí puede transformar radicalmente la información con la que cuentan cuando más importa. Y en nuestra región, esa evolución no es un tema del futuro: es una necesidad urgente del presente, señaló Audomaro Hernández López, Director Networks Portfolio & Mission Critical, LATAM Norte y Caribe en Ericsson.

Cuando cada segundo cuenta

Durante décadas, los equipos de seguridad pública y protección civil dependieron principalmente de sistemas de radio para coordinar sus operaciones. Hoy, las tecnologías 4G y 5G amplían radicalmente esas capacidades: video en tiempo real, imágenes captadas por drones, mapas interactivos y datos de sensores permiten que bomberos, policías, paramédicos y centros de control construyan una visión más completa de la situación y tomen decisiones mejor informadas.

En México, donde los riesgos van desde zonas metropolitanas densamente pobladas hasta comunidades rurales con acceso limitado a infraestructura, la conectividad avanzada es un habilitador estratégico de primer orden.

Sensores, drones e inteligencia: del laboratorio al terreno

Los sensores conectados, capaces de medir temperatura, humo, calidad del aire, niveles de agua o movimientos estructurales, generan información vital para los centros de mando, ayudando a detectar riesgos con anticipación y coordinar operaciones sobre el terreno. En México, donde sismos, incendios forestales e inundaciones coexisten como riesgos permanentes, monitorear variables en tiempo real representa una ventaja operativa concreta.

Los drones conectados van más allá: pueden inspeccionar edificios dañados, monitorear incendios en zonas de difícil acceso o detectar personas en riesgo durante inundaciones, transmitiendo video de alta definición sin exponer innecesariamente a los equipos humanos.

La inteligencia artificial suma otra capa: identificación de patrones, detección temprana de anomalías y apoyo a la asignación de recursos. En una región donde los equipos suelen operar con recursos limitados frente a eventos de gran escala, procesar y sintetizar información rápidamente puede marcar una diferencia real. Siempre con supervisión humana; la tecnología apoya la decisión, no la sustituye.

Centros de comando conectados y estándares que protegen

Los eventos de gran escala exigen coordinación simultánea entre múltiples actores: protección civil, fuerzas de seguridad, organismos humanitarios y distintos niveles de gobierno. Las plataformas digitales permiten acceder a la misma información en tiempo real desde distintos puntos, sin depender de una única ubicación física; capacidad especialmente crítica cuando la emergencia afecta la propia infraestructura local.

Para Ericsson, esta evolución representa una oportunidad para fortalecer los ecosistemas de seguridad pública en la región mediante soluciones basadas en estándares 3GPP: disponibilidad, interoperabilidad, seguridad y prioridad de tráfico. La ciberseguridad debe incorporarse desde el diseño de la red, y la resiliencia depende de la coordinación entre autoridades, operadores y proveedores tecnológicos. Ninguna tecnología sustituye la planeación y los protocolos, pero la tecnología correcta los potencia.

Una infraestructura para proteger vidas

La transición hacia plataformas 4G y 5G no es solamente una actualización tecnológica. Es una decisión estratégica: construir en América Latina una infraestructura capaz de integrar comunicaciones, sensores, drones, automatización e inteligencia en tiempo real para responder a entornos donde los riesgos son reales, frecuentes y crecientes.

México reúne condiciones únicas para liderar este proceso en la región: su tamaño y diversidad geográfica, su exposición permanente a múltiples tipos de desastres naturales, y la madurez relativa de su ecosistema tecnológico lo posicionan como un referente natural. La infraestructura de conectividad avanzada no solo mejora la respuesta ante emergencias, construye resiliencia estructural para las comunidades, protege vidas y fortalece la confianza ciudadana en los sistemas de seguridad pública.

La tecnología ya está demostrando su potencial en escenarios reales. En Estados Unidos, Ericsson y AT&T realizaron una demostración de detección de drones mediante sensores integrados en una red 5G durante uno de los eventos deportivos globales más grandes del mundo.

Utilizando antenas Massive MIMO distribuidas en múltiples sitios y algoritmos de inteligencia artificial, la red detectó, localizó y rastreó en tiempo real múltiples drones volando entre 90 y 120 metros de altitud — sin requerir infraestructura de sensado adicional.

El mismo sistema que transmitía comunicaciones simultáneamente generaba consciencia situacional del entorno aéreo. Lo significativo no es solo el resultado técnico: es que estas capacidades, asociadas comúnmente con el futuro de 6G, comienzan a tomar forma hoy, sobre infraestructura 5G existente.

Para América Latina y México, donde la protección de grandes espacios públicos, infraestructura crítica y eventos masivos es una prioridad creciente, este tipo de convergencia entre conectividad y detección abre una ventana concreta de aplicación.

El desafío consiste en avanzar con una visión integral: redes seguras, interoperables y resilientes, datos confiables, procesos coordinados y tecnología diseñada para apoyar a quienes toman decisiones cuando más importa.

Las capacidades que protegerán vidas en el futuro no son un horizonte lejano, están siendo construidas ahora, y México tiene la oportunidad de ser parte de esa evolución desde sus primeras etapas.