Aseguran casi 10 millones de cigarros apócrifos en Lázaro Cárdenas

octubre 12, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La Marina y la Agencia Nacional de Aduanas de México detectaron el cargamento tras revisar la documentación; la FGR abrió una carpeta de investigación.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) aseguraron casi 10 millones de cigarros apócrifos en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, como resultado de una revisión documental y de los mecanismos de control aduanero.

De acuerdo con la información oficial, el cargamento estaba integrado por aproximadamente 9 millones 948 mil cigarros presuntamente falsificados, cuya detección fue posible a partir de la revisión y retroalimentación documental proporcionada por la Aduana de Lázaro Cárdenas.

Tras identificar posibles irregularidades en la documentación del embarque, las autoridades procedieron al aseguramiento del contenedor, que quedó bajo resguardo en las instalaciones aduaneras.

Por estos hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación para determinar la procedencia de los productos, establecer posibles responsabilidades y deslindar las responsabilidades legales correspondientes.

El aseguramiento forma parte de las acciones de vigilancia y control en las aduanas del país para detectar mercancías irregulares y combatir su ingreso y comercialización fuera de los canales legales.