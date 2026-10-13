Liberan a 18 de los 39 detenidos en la marcha por el agua en Guadalajara

Liberan a 18 de los 39 detenidos en la marcha por el agua en Guadalajara

octubre 12, 2026

Un total de 18 personas de las 39 que fueron detenidas el domingo tras los enfrentamientos e intervenciones policiales durante la marcha por el abasto de agua limpia en la zona metropolitana de Guadalajara, fueron puestas en libertad entre la noche del domingo 11 y la madrugada de este lunes 12 de octubre.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco confirmó que los ciudadanos abandonaron el Ministerio Público amparados bajo el Artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta medida legal les permite llevar el procedimiento en libertad y sin necesidad de prisión preventiva, aunque las investigaciones en su contra continuarán abiertas.

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⇒ Las autoridades detallaron que en un primer bloque ministerial fueron puestas en libertad diez mujeres: Verónica Nayeli “N”, Iván “N”, Marisol “N”, María Fernanda “N”, Xalli Yenelli “N”, Alejandra “N”, Adriana María Emilia “N”, Adriana Gabriela “N”, Daniela “N” y Laura Montserrat “N”.

Posteriormente, durante el transcurso de la madrugada del lunes, la Fiscalía estatal otorgó la libertad a dos personas más: Hannia Montserrat “N” (quien también proporcionó el nombre de Alma Rosa “N”) y a un hombre identificado como Gustavo “N”, completando así la cifra de 12 liberaciones preliminares.

Posteriormente, la Fiscalía informó que fueron puestas en libertad seis personas más, de las 39 que fueron detenidas luego de los actos violentos registrados durante la manifestación realizada en el exterior de Casa Jalisco, con lo que suman 18 manifestantes en libertad. Se trata de Fernanda Maytte “N”, Azucena “N”, Wendy Danae “N”, Joceline del Cielo “N”, Luis Ricardo “N” y Eduardo Daniel “N”.

La representación social precisó que las 12 personas puestas en libertad continúan sujetas a investigación por la presunta comisión de los delitos de ataque a las vías de comunicación, lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad. La dependencia añadió que mantendrá la valoración de las carpetas de investigación respecto a las 27 personas restantes que siguen a disposición del Ministerio Público.

La jornada de protesta pacífica para exigir agua libre de contaminantes comenzó al mediodía, pero derivó en disturbios a las afueras de Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus, donde los contingentes fueron dispersados con chorros de agua y gas lacrimógeno.

⇒ El saldo oficial del gobierno estatal reportó 39 detenidos, 31 civiles con atención médica y 28 elementos policiales lesionados —dos de ellos de gravedad—, atribuyendo los actos de violencia a un grupo minoritario ajeno a la marcha original.