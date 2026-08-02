Gobierno del Estado mantiene el suministro de medicamentos en unidades médicas 

agosto 2, 2026

>Brindan mejor atención a usuarios de comunidades alejadas, reconocen médicos.

Nautla, Ver., domingo 02 de agosto de 2026.- Como parte de la estrategia Camionetitas y Rutas de la Salud, el Gobierno del Estado, en coordinación con el IMSS-Bienestar, realizó una nueva jornada de distribución de medicamentos para fortalecer la atención médica en comunidades de la zona centro-costa.

En esta ocasión fueron entregadas 5 mil 85 piezas de medicamentos, con una inversión de 164 mil 857 pesos, en beneficio de nueve centros de salud y un hospital general.

La odontóloga del Centro de Salud de Santa Ana, Mariela Viveros Arizmendi, destacó que esta estrategia ha permitido garantizar el abasto de medicamentos en las comunidades costeras más apartadas y mejorar la atención que reciben las y los pacientes.

“Ha habido una notable mejoría, sobre todo en la atención a los pacientes y en la infraestructura. Mi agradecimiento es como médica, pero también en nombre de los pacientes que acuden a consulta y que hoy reciben un mejor servicio”.

Por su parte, la usuaria del Centro de Salud de Palma Sola, Mayra Jiménez, calificó como positiva la atención que recibe en la unidad médica y señaló que ahora cuenta con el medicamento necesario para dar continuidad a su tratamiento contra la hipertensión.

“Cada día la clínica está mejor. Hay mejor atención, mejor abasto de medicamentos y contamos con más médicos. Que sigan trabajando así, apoyando a los centros de salud”.

Asimismo, durante la jornada, autoridades de la Secretaría de Salud y del IMSS-Bienestar realizaron recorridos por las unidades médicas para supervisar su funcionamiento, conocer de primera mano sus necesidades y dar seguimiento a las acciones de mejora.

En este contexto, la doctora Andrea Ortiz, del Hospital General de Cardel, expresó su deseo de que estas visitas continúen de manera periódica.

El recorrido de distribución comprendió el Hospital General de Cardel y el Centro de Salud de Cardel, en el municipio de La Antigua; los centros de salud de Úrsulo Galván y Zempoala, en Úrsulo Galván; las unidades de Palma Sola y Santa Ana, en Alto Lucero; así como los centros de salud de Emilio Carranza, Las Higueras, Vega de Alatorre y Nautla, ubicados en sus respectivos municipios.