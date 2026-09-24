Florida proyecta nueva planta de biometanol mientras crece la apuesta marítima por este combustible

Florida proyecta nueva planta de biometanol mientras crece la apuesta marítima por este combustible

septiembre 23, 2026

Una nueva planta de biometanol proyectada para instalarse en SeaPort Manatee, Florida, vuelve a poner sobre la mesa el papel que podrían tener los combustibles de menores emisiones en el futuro del transporte marítimo.

El proyecto de Demeter Energy contempla una capacidad de producción de hasta 100 mil toneladas anuales de biometanol a partir de biomasa y residuos orgánicos, con el objetivo de atender, entre otros mercados, la creciente demanda de combustibles alternativos para embarcaciones.

⇒ La propuesta contempla además un sistema de captura de carbono con capacidad aproximada de 200 mil toneladas de CO₂ al año.

Aunque el proyecto todavía no cuenta con una fecha anunciada para iniciar su construcción u operaciones, su ubicación dentro de un puerto resulta significativa: la transición energética del transporte marítimo no solo requiere nuevos combustibles, sino también infraestructura capaz de producirlos, almacenarlos y ponerlos al alcance de las embarcaciones.

⇒ Esta semana, la Society for Gas as a Marine Fuel (SGMF) publicó un análisis de ciclo de vida que estudia 15 rutas diferentes para producir metanol destinado al transporte marítimo.

Una de sus principales conclusiones es que no todo el metanol tiene la misma huella ambiental. Las emisiones dependen de la materia prima, la energía y el proceso utilizados para producirlo, mientras que determinadas rutas renovables y sintéticas pueden alcanzar reducciones importantes de gases de efecto invernadero frente a combustibles marítimos convencionales.

La discusión internacional, por ello, está poniendo cada vez mayor atención no solo en utilizar metanol, sino en cómo se produce.

A esto se suma el trabajo regulatorio internacional para adaptar la navegación a estos nuevos combustibles. La Organización Marítima Internacional ha continuado desarrollando y revisando lineamientos de seguridad para embarcaciones que utilizan alcoholes como el metanol y el etanol como combustible.

Una transformación que también llega a los puertos

La transición del transporte marítimo todavía está en desarrollo y existen distintas alternativas que buscan ganar escala. Sin embargo, las señales alrededor del metanol comienzan a extenderse más allá de los barcos.

Productores, puertos, autoridades y empresas navieras están analizando simultáneamente cómo producir estos combustibles, cómo transportarlos y cómo construir la infraestructura necesaria para abastecerlos.

La nueva propuesta de Florida es una pieza más de ese proceso: los puertos del futuro podrían dejar de ser únicamente lugares por donde pasan mercancías para convertirse también en puntos estratégicos para producir y abastecer los combustibles que moverán parte del comercio marítimo mundial.