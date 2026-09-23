México, segundo lugar en crecimiento económico del G20

septiembre 23, 2026

México registró un crecimiento del 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el segundo trimestre de 2026, posicionándose como el segundo país con mayor dinamismo económico entre las economías del Grupo de los Veinte (G20), de acuerdo con el informe trimestral publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El país sólo fue superado por India, que encabezó la lista con una expansión del 1.8 por ciento, y superó a Indonesia (1.3 por ciento), Turquía (1.1 por ciento), China (0.9 por ciento) y Canadá (0.8 por ciento).

“Segundo lugar de crecimiento económico en el segundo trimestre del 2026 y nos va a ir mejor en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre, para todos aquellos que dicen que va muy mal”, puntualizó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante conferencia de prensa.

El Gobierno de México destacó en redes sociales que la economía nacional crece el doble que el promedio de los países del G20, que obtuvo 0.7 por ciento. “Nuestra economía se mantiene fuerte en el panorama internacional; avanzamos con desarrollo y bienestar”, señaló.