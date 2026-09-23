Irán acusa ante la ONU a EU e Israel de terrorismo

septiembre 23, 2026

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, acusó este miércoles a Estados Unidos e Israel de cometer actos terroristas en la guerra contra su país, en un discurso ante la Asamblea de la ONU en el que presentó a la República Islámica como víctima de agresiones exteriores.

“Ayer, Trump afirmó que somos terroristas. No somos terroristas; somos víctimas del terrorismo”, afirmó Pezeshkian. Se trata de la primera ocasión en que un mandatario de un país en guerra con Estados Unidos interviene ante la Asamblea General.

Pezeshkian recordó que Estados Unidos e Israel asesinaron al líder supremo de Irán, Alí Jameneí, el 28 de febrero, y mostró una imagen del religioso al inicio de su discurso.

“Vengo de un Irán donde bombardearon un colegio”, añadió mientras mostraba imágenes de niños asesinados en una escuela de Minab y en un polideportivo de Lamerd. Acusó además a ambos países de atacar universidades, centros médicos e infraestructuras “en contra de la ley internacional” y sostuvo que su país solo se ha defendido.

“Nunca inclinaremos la cabeza”

El mandatario iraní afirmó que la República Islámica nunca se rendirá: “Nunca bajaremos la cabeza ni nos arrodillaremos”. También reiteró que Irán no busca armas nucleares y que tiene derecho al uso pacífico de la energía atómica.

Durante su intervención, el único representante de la delegación estadounidense presente en la Asamblea abandonó la sala después de que Pezeshkian llamara terroristas a Estados Unidos e Israel.

Previamente, en su intervención ante la ONU, el presidente Donald Trump planteó que debe tomar “una gran decisión”: “¿Alcanzar un acuerdo con Irán que le permita reconstruirse o aniquilo a la República Islámica y lo hago rápidamente?”, preguntó.