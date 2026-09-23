Harvey Weinstein es condenado a 15 años de prisión por agresión sexual

septiembre 23, 2026

Harvey Weinstein fue condenado este miércoles a 15 años de prisión por un delito sexual cometido en 2006, en Nueva York. La sentencia representa un nuevo capítulo del proceso judicial que comenzó hace más de seis años y que convirtió al exproductor de Hollywood en una de las figuras centrales del movimiento #MeToo.

La condena corresponde a un cargo por agresión sexual del que Weinstein fue declarado culpable por un jurado en un nuevo juicio, después de que su sentencia original fuera anulada. El empresario, de 74 años, ya ha pasado más de seis años en prisión.

Proceso que llegó nuevamente a tribunales

Weinstein había sido condenado originalmente en 2020 a 23 años de prisión por un delito sexual contra Miriam Haley y por la violación de Jessica Mann. Sin embargo, en 2024, el máximo tribunal de Nueva York anuló esa condena y ordenó repetir el proceso al considerar que se habían presentado testimonios sobre acusaciones que no formaban parte de los cargos juzgados.

En el nuevo juicio, realizado en 2025, el jurado volvió a declarar culpable a Weinstein por el delito relacionado con Haley. También lo absolvió de un cargo presentado por Kaja Sokola y no logró un veredicto sobre la acusación de violación presentada por Mann.

Ese último cargo fue llevado nuevamente a juicio en 2026, pero el proceso terminó sin un veredicto. Los fiscales posteriormente retiraron la acusación, permitiendo que el tribunal dictara la sentencia correspondiente al caso de Haley.

Antes de conocer la condena, Miriam Haley habló ante el tribunal y describió las consecuencias que, según su testimonio, tuvo la agresión en su vida. Weinstein también se dirigió al juez, expresó arrepentimiento por el dolor causado a Haley, pero reiteró su inocencia y ha negado haber agredido sexualmente a alguna de sus acusadoras.

El caso que cambió Hollywood

Las acusaciones contra Weinstein comenzaron a hacerse públicas en 2017, cuando investigaciones de The New York Times y The New Yorker expusieron múltiples denuncias de acoso y agresión sexual. La publicación de esos reportajes provocó una reacción internacional y ayudó a impulsar el movimiento #MeToo, que llevó a numerosas mujeres a denunciar experiencias de abuso y acoso sexual.

Antes de las acusaciones, Weinstein era uno de los productores más poderosos de Hollywood y estuvo detrás de películas como Pulp Fiction, Shakespeare in Love y Chocolat. Su caída se convirtió en uno de los casos más representativos de la discusión sobre abuso de poder en la industria del entretenimiento.

El proceso en Nueva York tampoco es su único frente legal. En California, Weinstein mantiene una condena de 2022 por violación y agresión sexual.