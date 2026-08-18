Pobladores de Altotonga acusan a CAEV de presunto despojo de agua

agosto 18, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Habitantes de la localidad de Tepozoteco, perteneciente al municipio de Altotonga, denunciaron que la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), con sede en Perote, entregó permisos de abastecimiento hídrico a una empresa constructora privada.

Los manifestantes señalaron que la infraestructura de extracción y el pozo que abastece a su comunidad fueron construidos mediante aportaciones económicas y faenas comunitarias realizadas por los propios pobladores.

Ante ello, denunciaron que la CAEV otorgó la factibilidad del servicio a un desarrollo habitacional privado sin la consulta previa ni el consentimiento de la Asamblea Comunitarias, situación que pone en riesgo el suministro de agua para las familias de la zona.

Los inconformes advirtieron que mantendrán las protestas hasta que las autoridades de la oficina operadora de la CAEV cancelen formalmente los permisos de conexión otorgados a la constructora y se garantice el resguardo del recurso hídrico para la población de Tepozoteco.

Al sitio acudieron representantes de las dependencias estatales para establecer una mesa de diálogo con los representantes comunitarios.

Mientras que los ciudadanos exigieron el compromiso por escrito que invalide la cesión de los derechos del agua a particulares.