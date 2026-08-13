¿Cómo la unificación de cuentas de Afore facilita el ahorro para el retiro?

¿Cómo la unificación de cuentas de Afore facilita el ahorro para el retiro?

agosto 13, 2026

El proceso de unificación de cuentas de Afore se consolida como un trámite fundamental para los trabajadores mexicanos en 2026. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) instó a los cotizantes que cotizaron en el IMSS y en el Issste a unificar sus fondos.

La medida busca evitar duplicidades en el sistema financiero. Además, este trámite garantiza que todos los recursos acumulados se concentren en un solo saldo administrado.

¿Cuáles son los requisitos para la unificación de cuentas de Afore?

Para realizar la unificación de cuentas de Afore, los trabajadores deben contar con su Expediente de Identificación biométrico actualizado. Dicho registro incluye la firma digital, huellas dactilares y una fotografía del titular.

Asimismo, la Consar requiere la Clave Única de Registro de Población (CURP) certificada, una identificación oficial vigente y el Número de Seguridad Social (NSS) o clave Issste.

El trámite puede iniciarse a través de la aplicación AforeMóvil o de manera presencial en la administradora elegida. Una vez ingresada la solicitud de unificación de cuentas de Afore, la entidad financiera valida la información en un plazo máximo de 60 días hábiles. La unificación no genera ningún tipo de comisión ni cobro adicional para el usuario.

Consolidar los saldos en una sola Afore incrementa el rendimiento neto del fondo de ahorro. Por otra parte, simplifica el seguimiento del estado de cuenta y agiliza el trámite de pensión al momento del retiro laboral. La autoridad financiera recomendó a los trabajadores verificar su situación patrimonial para evitar contratiempos futuros.