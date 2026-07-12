Llama el IMSS a realizarse estudios preventivos contra cáncer de mama 

julio 12, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Mujeres entre 40 y 69 años deben acudir cada dos años a realizarse un estudio de mastografía para la detección oportuna de cáncer de mama, toda vez que éste padecimiento se puede presentar sin dolor, ni síntomas en etapas iniciales.

La coordinadora de Enfermería en Salud Pública de la Delegación IMSS Norte, Margatira Rodríguez Murrieta invitó a la población con derechohabiencia a realizarse estudios de mama.

Una mastografía a tiempo puede ser la diferencia entre un tratamiento más sencillo u otro de mayor complejidad, consideró la enfermera.

“La detección oportuna se realiza mediante tres acciones: conocer y observar los cambios normales de las mamas; acudir a la exploración clínica por personal de salud y efectuar la mastografía cuando corresponda, de acuerdo con la edad y los factores de riesgo”.

Las mujeres de 40 a 69 años deben realizar sus mastografías cada 2 años, cuando no presentan molestias. En mujeres con antecedentes familiares o factores de riesgo específicos, el personal médico determinará si deben iniciarse antes o con diferente periodicidad.

“Se pueden acercar a su Unidad de Medicina Familiar (UMF), donde el personal médico y de Enfermería realizará la valoración inicial y, si corresponde, se programará su mastografía o se referirá al siguiente nivel de atención”.

La coordinadora indicó que en el área de Promoción para la Salud se realiza la exploración clínica de mama; mastografías, estudios complementarios, en caso necesario; referencia oportuna a servicios especializados; diagnóstico, tratamiento y seguimiento integral en caso de confirmarse la enfermedad.