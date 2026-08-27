Condecora Congreso del Estado a Gloria Sánchez con la Medalla “Heberto Castillo”

agosto 27, 2026

Xalapa, Ver., 27 de agosto de 2026.- Por su destacada trayectoria en la investigación y divulgación científica en la educación y ser fundadora de cátedra en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, en Sesión Solemne, la LXVII Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz otorgó la Medalla y Diploma “Heberto Castillo Martínez” 2025 a la profesora Gloria Sánchez Hernández.

En el Recinto Oficial de Sesiones, la presidenta de la Mesa Directiva, legisladora Naomi Edith Gómez Santos, designó la integración de las comisiones de cortesía. Correspondió a las diputadas y los diputados Esteban Bautista Hernández, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, Enrique Cambranis Torres, Ramón Díaz Ávila, Adrián Sigfrido Ávila Estrada y Ana Rosa Valdés Salazar; Diego Castañeda Aburto y Luis Vicente Aguilar Castillo; Tania María Cruz Mejía, María Elena Córdova Molina y Fernando Yunes Márquez, recibir y acompañar a la titular del Poder Ejecutivo estatal, gobernadora Rocío Nahle García, a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Poder Judicial del estado, Rosalba Hernández Hernández, y a la condecorada Gloria Sánchez Hernández, respectivamente.

Reconocimiento de la presidenta del Congreso al legado de Gloria Sánchez

Desde la tribuna, la presidenta del Congreso del Estado, diputada Naomi Edith Gómez Santos, destacó que desde 1975 la maestra Gloria Sánchez compartió con Heberto Castillo principios, convicciones y una forma de entender la vida pública desde la ética, la conciencia social y la justicia.

La legisladora manifestó que esta condecoración no solo lleva el nombre de una historia que Gloria Sánchez ayudó a mantener viva, sino que también reconoce el legado que la maestra construyó por sí misma “y que hoy ya forma parte de nuestra propia historia”.

Al encomiar los méritos de la educadora, investigadora, formadora de generaciones y legisladora, Naomi Edith Gómez Santos reconoció entre las mujeres precursoras a Gloria Sánchez Hernández.

“Así como usted ayudó a que nuevas generaciones pudiéramos conocer y valorar el legado de Heberto Castillo, nos corresponde hacer lo mismo con su legado”, le expresó la diputada y concluyó agradeciéndole “haber abierto camino” y “dejarnos una historia que hoy también camina con nosotras, en lo que somos y en todo lo que nos falta por construir”.

Evoca la galardonada la memoria de Heberto Castillo

Luego de recibir la medalla y el diploma, la maestra Gloria Sánchez Hernández agradeció la distinción y afirmó que este galardón representa un compromiso para dar continuidad a los valores y principios que distinguieron la vida de Heberto Castillo.

En su mensaje, destacó la trayectoria de quien fue científico, docente, legislador y luchador social, resaltó sus aportaciones a la ingeniería nacional y su firme defensa de la justicia, la paz y los sectores vulnerables por la vía democrática.

Lo recordó como un hombre alegre, inteligente, solidario y profundamente comprometido, por lo que invitó a los presentes a mantener vivo su pensamiento mediante la lectura, la investigación y el análisis crítico de la realidad.

Finalmente, afirmó que su legado sigue vigente como un ejemplo de lucha por un país más justo. “Esta medalla significa un cúmulo de cualidades compartidas por muchos aquí presentes y ausentes que caminan por la vía correcta de la historia”.

Palabras de la gobernadora Rocío Nahle García

Después de entregarle la medalla y el diploma, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, aseveró que la maestra Gloria Sánchez es “una mujer que ha hecho de la educación, la justicia social y el servicio a los demás una verdadera vocación” y “una verdadera luchadora incansable” dedicada “a la formación de generaciones de docentes, a la defensa de los derechos de las y los trabajadores de la educación y a la construcción de una sociedad más justa y democrática”.

“Quienes conocemos a la maestra Gloria sabemos que atrás de la dirigente, de la sindicalista, de la legisladora, de la maestra y de la militante política existe una mujer de gran corazón, sensible, solidaria y profundamente comprometida con su pueblo. Hoy reconocemos tu trayectoria política, tu vida, pero, sobre todo, reconocemos la entrega a las causas que has considerado justas”, le expresó desde la tribuna.

Dijo también que “esta medalla que el Congreso otorga es apenas un pequeño reconocimiento frente a la grandeza de su trayectoria. Porque hay vidas que no caben en una medalla. Hay luchas que no caben en un diploma. Y hay legados que no pueden medirse con un reconocimiento.

“Querida maestra Gloria, gracias por enseñarnos que la política puede ejercerse con principios. Gracias por demostrarnos que la educación puede ser una herramienta de transformación. Y gracias sobre todo por haber dedicado tantos años de vida a servir a Veracruz y a toda nuestra gente. Que tu ejemplo siga inspirando a las nuevas generaciones”.

A esta Sesión Solemne asistieron legisladoras y legisladores locales y federales, magistradas y magistrados, autoridades navales y militares, servidoras y servidores públicos, titulares de los organismos autónomos, representantes de la academia y de organizaciones civiles, invitadas e invitados especiales.