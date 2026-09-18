Operativo ‘Águila Alta’: Cuatro drones han sido derribados en la frontera norte

septiembre 18, 2026

Como parte de los resultados del operativo binacional “Águila Alta”, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) ha neutralizado cuatro drones comerciales en la franja fronteriza entre México y Estados Unidos, los cuales eran empleados por redes delictivas para vigilar patrullajes y coordinar el tráfico de personas.

⇒ Las acciones, concentradas en el corredor Tijuana–San Diego, derivaron además en la detención de un operador a quien se le incautaron armamento y equipo de radiocontrol.

El balance fue presentado este viernes por el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizada en Irapuato, Guanajuato. El mando militar precisó que los cuatro drones fueron inhabilitados dentro de territorio mexicano y descartó que contaran con armamento o aditamentos explosivos.

“Son drones sin armas, sin aparatos explosivos, los utilizan únicamente para vigilar las rutas que emplean los migrantes. Ellos [las autoridades de Estados Unidos] no han inhibido ningún dron en lo que va del tiempo en que se está realizando la operación Águila Alta”, puntualizó el general Trevilla.

Uno de los eventos centrales se suscitó tras una alerta emitida por agencias de seguridad estadounidenses. De acuerdo con el reporte oficial, un dron comercial sobrevolaba territorio de la Unión Americana cuando fue inhibido por sus sistemas electrónicos, provocando que la nave retornara hacia suelo mexicano.

Tras el intercambio de coordenadas en tiempo real, elementos del Ejército mexicano desplegaron patrullajes terrestres de reconocimiento en Tijuana, Baja California, logrando forzar el descenso del aparato e interceptar al responsable:

Sujeto asegurado: Un presunto operador dedicado al cruce ilegal de migrantes en la zona limítrofe.

Material incautado: Un arma corta, cargadores, cartuchos útiles y el mando remoto utilizado para manipular la aeronave.

El despliegue conjunto, replicado tras un ejercicio piloto realizado en marzo entre Ciudad Juárez y El Paso, se divide en dos etapas operativas bajo criterios de soberanía territorial:

Fase 1 (31 de agosto al 2 de septiembre): Ejercicios preliminares de reconocimiento y calibración de coordinación técnica binacional.

Fase 2 (en curso hasta el 21 de septiembre): Patrullajes intensivos y activación de equipos fijos y móviles con tecnología de interrupción de señal contra vehículos aéreos no tripulados.

A la par de las operaciones de vigilancia aérea, el secretario de Defensa subrayó que la coordinación bilateral ha impactado la infraestructura subterránea en el norte del país, afirmando que los hallazgos de narcotúneles transfronterizos registran un descenso notable gracias al intercambio de inteligencia entre ambos gobiernos.