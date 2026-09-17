Con Sorteo Magno, Lotería Nacional celebra las fiestas patrias por el 216 aniversario de la lucha del México independiente y soberano

septiembre 17, 2026

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, destacó el mensaje a la nación de la Presidenta Claudia Sheinbaum con motivo de la conmemoración del inicio de esta lucha, donde enfatizó que la libertad se conquista, la soberanía se defiende y la patria se construye.

El Premio Mayor de 104 millones de pesos correspondió al billete No. 34612; el segundo premio de 12 millones de pesos correspondió al billete No. 27413.

Con el Sorteo Magno No. 392 Lotería Nacional se sumó a las conmemoraciones por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, el movimiento que comenzó en 1810 y que marcó el camino hacia la construcción de nuestra nación. Se trata de uno de los juegos más esperados del año y que tradicionalmente reviste sus billetes de colores patrios para compartir las celebraciones de septiembre con orgullo, espíritu festivo y una bolsa millonaria de premios.

Acompañada de las Niñas y Niños gritones, directivos y personal de la institución, la directora Olivia Salomón presidió este acto donde se dieron a conocer los premios principales. En su mensaje afirmó que el Sorteo Magno tiene un significado muy especial para Lotería Nacional, porque siendo una institución de 256 años de historia, ha acompañado a México desde el inicio de su lucha por la independencia, haciendo de sus sorteos una tradición que une a generaciones de mexicanas y mexicanos.

Además, la titular de la institución de la suerte resaltó las palabras que pronunció la Presidenta Claudia Sheinbaum durante el mensaje a la nación por esta conmemoración: La libertad se conquista, la soberanía se defiende y la patria se construye. Y de esta manera destacó el profundo significado del movimiento independentista y la grandeza de un pueblo que ha sabido luchar por su libertad y defender su soberanía.

Asimismo, Olivia Salomón expresó que en estas fiestas patrias el billete conmemorativo ha recorrido el territorio nacional celebrando la historia de México, manteniendo vivas sus tradiciones y compartiendo con millones de familias la emoción de ganar, “y esta noche, desde Lotería Nacional, celebramos ese orgullo a través de una tradición profundamente mexicana”.

La directora general subrayó la grandeza de nuestra independencia, una conquista del pueblo que nos dio patria, nos hizo libres y nos dejó la responsabilidad de defender nuestra soberanía y construir nuestro propio destino. Habló de Miguel Hidalgo quien encabezó una causa por la libertad, la dignidad y proclamó la abolición de la esclavitud. De José María Morelos, que continuó esa lucha y la convirtió en un proyecto de nación, estableciendo un principio fundamental: la soberanía del pueblo. Además, destacó la participación de mujeres extraordinarias, como Josefa Ortiz, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra y Antonia Nava, que fueron protagonistas de nuestra libertad.

“Que este Sorteo Magno sea una gran fiesta de nuestra independencia. Que la suerte llegue a muchos hogares y que el orgullo de ser mexicanos nos siga uniendo”, expresó Olivia Salomón al felicitar a quienes adquirieron sus billetes y a las y los mexicanos por estas fiestas patrias.

Los resultados del sorteo

El Sorteo Magno No. 392 contó con más de 335 millones de pesos en premios. El Premio Mayor de 104 millones de pesos correspondió al billete No. 34612, la primera serie fue colocada para su venta en la Ciudad de México, la segunda serie se dispuso para su venta en la Ciudad de México, mientras que la tercera se colocó para su venta en Monterrey, Nuevo León; la cuarta serie se dispuso para su venta a través de canales electrónicos.

El segundo premio de 12 millones de pesos, correspondió al billete No. 27413, la primera serie se dispuso para su venta en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz; la segunda serie fue colocada para su venta en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz; la tercera serie se colocó para su venta en la Ciudad de México; y la cuarta serie estuvo disponible para su venta en canales electrónicos.

Los reintegros correspondieron a los números 2 y 3.

La lista con los premios y reintegros se encuentra en:

https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/magno/magno392.pdf

Puedes ver la repetición del sorteo aquí: