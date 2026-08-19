Reconocen con billete conmemorativo de Lotería 90 años de compromiso social del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

agosto 19, 2026

La directora de Lotería Nacional, Olivia Salomón, expresó que el cachito llevará por todo México el reconocimiento a quienes han hecho de la justicia una forma de servir al país.

El Magistrado Presidente, José Ramón Amieva, subrayó que en el Tribunal, el actuar de Magistradas y Magistrados es imparcial y objetivo, con apego a principios humanistas, y con una visión progresiva de impartición de justicia.

El Sorteo Mayor No. 4025 cuenta con un premio principal de 21 millones de pesos en tres series y se realizará el martes 25 de agosto del presente año.

A través del Sorteo Mayor No. 4025, Lotería Nacional conmemora el 90 Aniversario del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para destacar su labor como uno de los pilares más sólidos de la institucionalidad y la tutela de derechos en México; su trabajo como árbitro en materia de disputas fiscales garantiza la legalidad y mantiene su compromiso social.

Desde el Auditorio “Antonio Carrillo Flores” y con la presencia de Magistradas, Magistrados, personal jurisdiccional y administrativo, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el Magistrado Presidente del TFJA, José Ramón Amieva Gálvez, develaron el billete conmemorativo con el que se celebra la trayectoria de nueve décadas de impartición de justicia y vocación de servicio a México.

La directora Olivia Salomón destacó que cada billete de Lotería Nacional, además de participar en un sorteo, es un vehículo para preservar la memoria y reconocer a las instituciones que han contribuido a construir nuestro país, razón por la que dijo, tiene un profundo significado dedicar este billete a los 90 años de justicia y compromiso social del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Habló de la evolución e historia de esa institución que comenzó en 1936, cuando el Presidente Lázaro Cárdenas impulsó la creación de una instancia que permitiera que el Estado dejara de ser juez y parte frente a las inconformidades de la ciudadanía, “de atender controversias fiscales a convertirse en un Tribunal autónomo y especializado, fundamental para garantizar la legalidad de la actuación administrativa y fortalecer el combate a la corrupción”.

Al referir que un gobierno humanista se construye con instituciones que ponen a las personas, sus derechos y la justicia en el centro, Olivia Salomón puntualizó que de eso trata la visión del gobierno que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“A 90 años de su origen, su misión sigue siendo indispensable: que la ley proteja, que la justicia dé certeza y que las instituciones estén siempre al servicio del pueblo”, sostuvo.

La titular de Lotería Nacional expresó su reconocimiento a las magistradas y magistrados, servidoras y servidores públicos que, a lo largo de nueve décadas, han construido la historia de este Tribunal, “que este billete lleve por todo México el reconocimiento a quienes han hecho de la justicia una forma de servir al país”.

Mientras que el Magistrado Presidente, José Ramón Amieva Gálvez, al agradecer la distinción de la Lotería Nacional por emitir el billete conmemorativo, y reconocer la entrega y compromiso de la maestra Olivia Salmón al frente de la institución, recordó que fue en un mensaje de Año Nuevo cuando el presidente General Lázaro Cárdenas del Río dio a conocer la constitución de este Tribunal y que como Magistradas y Magistrados trabajan con responsabilidad para mantener permanentemente la confianza de la sociedad y la integridad de quienes en él laboran.

Dijo que en el Tribunal, instancia de impartición de justicia administrativa, el actuar de Magistradas y Magistrados es imparcial y objetivo, con apego a principios humanistas, y con una visión progresiva de impartición de justicia.

“Voy a permitirme hacer la comparativa, la alusión, nunca hemos dudado del resultado de un sorteo de la Lotería Nacional. Un proceso limpio, claro, honesto, transparente, profesional. Hago ese símil con el proceso que nosotras y nosotros como personas juzgadoras debemos de emitir en nuestras sentencias, en nuestras resoluciones. Tomar el ejemplo de la Lotería Nacional y saber que hay instituciones que gozan de primero pleno conocimiento, segundo, de aceptación, y tercero confianza”, precisó.

Subrayó sobre la importancia de la función pública y social que tiene la Lotería, porque cuando las personas compran un “cachito”, un vigésimo, el recurso se destina a llevar a cabo obras y acciones de beneficio social, “qué hermoso que se puede devolver al pueblo mucho de lo que nos entregan a nosotros dándonos su confianza de que seamos servidoras y servidores públicos”.

Se contó con la presencia de las Magistradas: Ludmila Valentina Albarrán Acuña, Luz María Anaya Domínguez, Ariadna Camacho Contreras, Selene Cruz Alcalá, Magda Zulema Mosri Gutiérrez, Natalia Téllez Torres Orozco. Asimismo, estuvieron los Magistrados: Rafael Anzures Uribe, Víctor Martín Orduño Muñoz, Eduardo Santillán Pérez, Guillermo Valls Esponda, Humberto Rosas Franco, Carlos Chaurand Arzate, Rafael Estrada Sámano, Julián Alfonso Olivas Ugalde, Julio Ángel Sabines Chesterking, Miguel Carrasco Hernández.

El billete que conmemora nueve décadas de trabajo impartiendo justicia

La directora Olivia Salomón informó que para el Sorteo Mayor No. 4025 hay un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos. Ya están disponibles tres millones 600 mil cachitos, mismos que recorrerán México, llevando a plazas, mercados y calles un mensaje de justicia y compromiso social. El sorteo se realizará el martes 25 de agosto de 2026 y tendrá transmisión en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.