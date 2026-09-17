Huelga en el Nacional Monte de Piedad cumple casi un año

septiembre 17, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. A casi un año del estallido de la huelga en el Nacional Monte de Piedad, alrededor de mil 090 trabajadores sindicalizados mantienen las banderas rojinegras en más de 300 sucursales del país, sin que hasta el momento exista un acuerdo definitivo con la administración de la institución para poner fin al conflicto laboral.

El próximo 1 de octubre se cumplirá un año desde que inició el movimiento. De acuerdo con Miguel Ángel García Pérez, secretario general de la Sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad (SNTNMP), el principal punto de fricción radica en la asignación de 350 plazas que la patronal pretende otorgar de manera directa, omitiendo el procedimiento de escalafón y boletinaje contemplado en el Contrato Colectivo de Trabajo.

El dirigente explicó que las vacantes deben ser concursadas mediante exámenes de conocimientos y aptitudes, garantizando el derecho de antigüedad para que los empleados de mayor trayectoria puedan ascender, lo cual genera una cadena de movimientos que beneficia económicamente a toda la plantilla.

Como ejemplo de las irregularidades, García Pérez expuso que, pese a contar con 40 años de servicio en la Sección 14 de Xalapa, una de las plazas a las que aspiraba fue concedida sin concurso a una trabajadora con 20 años de antigüedad.

A la controversia de los puestos vacantes se suma la falta de consensos respecto al pago de salarios caídos durante los 12 meses de paro.

Mientras la administración propone la entrega de un bono económico, la representación sindical rechaza el planteamiento al argumentar que dicha compensación no impacta en las aportaciones a la seguridad social, Infonavit, cuotas ni en el cómputo de la antigüedad de las y los trabajadores.

Tras casi 365 días en guardia fuera de las sucursales, el sindicato reconoció que los agremiados enfrentan un severo desgaste financiero, viéndose obligados a realizar ventas informales o buscar empleos de medio tiempo para sustentar a sus familias, por lo que urgieron a la Secretaría del Trabajo a intervenir para destrabar las negociaciones bajo el respeto irrestricto de sus derechos laborales.