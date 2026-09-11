Fallece conductor de auto deportivo tras chocar contra autobús en bulevar Xalapa-Banderilla

septiembre 11, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Un accidente registrado durante las primeras horas de este viernes 11 de septiembre cobró la vida de un automovilista sobre el bulevar Xalapa-Banderilla, a la altura de la colonia 21 de Marzo, luego de que el vehículo deportivo que conducía chocara por alcance contra un autobús del transporte público.

El percance vial se reportó alrededor de las 05:00 horas en los carriles con dirección hacia Las Trancas, en las inmediaciones del templo religioso de la zona.

Según las primeras indagatorias en el sitio, la unidad del transporte público perteneciente a la línea «Miradores» transitaba por uno de los carriles laterales cuando el chofer sintió un fuerte impacto en la parte trasera de la estructura.

Al descender para verificar lo sucedido, el conductor de la unidad de pasajeros localizó un automóvil Ford Probe color blanco incrustado en la parte posterior del autobús. Debido a la magnitud del impacto, el vehículo particular presentó daños de consideración en la carrocería, provocando que su conductor quedara prensado entre los fierros retorcidos.

Paramédicos del grupo de rescate Código Bravo arribaron al punto para prestar el auxilio médico; sin embargo, confirmaron que el masculino carecía de signos vitales.

La zona fue acordonada por efectivos de la Policía Municipal de Xalapa, quienes procedieron a dar aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) para la apertura de la carpeta de investigación y las maniobras del levantamiento del cuerpo.

En el sitio, peritos de Tránsito del Estado realizaron las diligencias de campo para determinar la causa del siniestro y deslindar responsabilidades, mientras que personal del Cuerpo de Bomberos de Xalapa laboró en la limpieza y control del derrame de fluidos sobre la carpeta asfáltica.

La identidad del fallecido permanece en calidad de desconocida a la espera de su identificación oficial por parte de familiares.