El primer crédito: la decisión financiera que puede marcar tu futuro

agosto 26, 2026

Las tarjetas de débito, donde reciben sus salarios los trabajadores más jóvenes, no son instrumentos con un rol decisivo en la vida financiera de las personas, como sí sucede con el primer crédito expresado en forma de una tarjeta o como un préstamo personal.

“El primer crédito es como una hoja en blanco en la que las personas empiezan a escribir su historia financiera, por lo que manejarlo bien desde el principio puede abrirles muchas puertas, mientras mejor sea su gestión del crédito desde el inicio mejor será su futuro, su calidad de vida y mayor su tranquilidad, gracias a que tendrán sus finanzas bajo control”, explica Hugh Bruce, Chief Consumer Officer de Círculo de Crédito, Sociedad de Información Crediticia (SIC) con más de 20 años de experiencia en el sector.

Añade que el primer crédito no solo es el inicio de la historia de sus créditos (historial crediticio), sino que también influye significativamente en el score crediticio (número que muestra qué tan sanos están los créditos de una persona), estos factores son determinantes para futuras decisiones financieras.

Por lo que, el primer crédito suele ser el inicio de una vida financiera, que acompañado de un buen historial y score, abren las puertas para acceder a otros productos financieros como seguros, ahorros o inversiones, y todo esto impacta en la calidad de vida y metas de las personas, como adquirir una vivienda, comprar un auto, iniciar un negocio, emprender un viaje, entre muchos otros.

Hábitos que garantizan una buena salud crediticia

Gestionar bien el primer crédito también ayuda a establecer relaciones positivas con instituciones financieras. Estas pueden ser cruciales para acceder a productos financieros más complejos y obtener asesoramiento valioso en el futuro.

“Los bancos y otras entidades financieras valoran a los clientes que demuestran responsabilidad con sus créditos. Aunque cada institución tiene sus criterios de otorgamiento de crédito, un manejo sano de ellos, siempre es una buena señal”, afirma Bruce.

De acuerdo con Círculo de Crédito, estas son algunas recomendaciones para manejar el primer crédito:

● Investiga qué significan los términos del crédito: Lee y entiende todos los términos y condiciones antes de aceptar un crédito. Conoce las tasas de interés, los plazos de pago, y cualquier cargo adicional.

● Evita solicitar múltiples créditos: Limita el número de solicitudes de crédito que realizas en un corto período. En particular si se trata de tu primer crédito, es mejor ir un crédito a la vez.

● Usa el crédito de forma inteligente: Solo usa el crédito para compras que puedas pagar en su totalidad cuando llegue el momento del pago. Una regla infalible es que tus créditos no excedan el 30% de tus ingresos.

● Paga puntualmente: La puntualidad en los pagos es el factor más importante para mantener un buen historial crediticio. Ser moroso limitará futuras oportunidades de crédito.

● Mantén bajo nivel de deuda: Es importante no exceder el límite de crédito disponible y mantener un uso razonable del mismo.

● Monitorea tu score crediticio: El Credit Score es un número que te da una perspectiva de cómo estás manejando tus crédito y de cómo los bancos y otorgantes te evalúan.

“En Círculo de Crédito contamos con un Credit Score único, ya que además brinda consejos que ayudan a los usuarios a mejorar su salud financiera. Creemos que éste no es sólo un número con el que las instituciones evalúan a los solicitantes, es una brújula que guía a las personas para que lleven sus finanzas en la dirección correcta”, señala Hugh Bruce.