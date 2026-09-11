El Niño activa el Pacífico: nace la tormenta tropical Norbert y esta es su trayectoria hacia México

El Niño activa el Pacífico: nace la tormenta tropical Norbert y esta es su trayectoria hacia México

septiembre 11, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la mañana de este jueves 10 de septiembre de 2026 la formación de la tormenta tropical Norbert en aguas del Océano Pacífico.

El fenómeno meteorológico se originó a partir de la depresión tropical Catorce-E y se localiza actualmente a 1,105 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, en el estado de Baja California Sur.

Trayectoria y velocidad de los vientos de Norbert

De acuerdo con el reporte oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la tormenta tropical Norbert registra vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), con rachas que alcanzan los 85 km/h.

El sistema mantiene un desplazamiento constante hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 20 km/h. Debido a su distancia de las costas nacionales y a su ruta proyectada mar adentro, las autoridades descartaron que la tormenta tropical Norbert represente un peligro directo para la población o el territorio mexicano.

Pronóstico para la temporada de ciclones y el nuevo sistema Odalys

El SMN detalló que este fenómeno constituye el ciclón número 14 con nombre registrado de los 18 a 21 proyectados para la cuenca del Pacífico en la temporada 2026.

Paralelamente, la dependencia mantiene en vigilancia una zona de baja presión ubicada a 1,150 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, la cual presenta un 70 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días. De concretarse su evolución, dará origen al ciclón Odalys, el cual tampoco prevé un acercamiento de riesgo a las costas mexicanas en el corto plazo.