Estados Unidos conmemora 25 años del 11-S

septiembre 11, 2026

Estados Unidos conmemoró este viernes el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, un suceso que dejó casi 3 mil muertos y modificó para siempre la seguridad, la política exterior y la vida cotidiana del país. Un cuarto de siglo después, familiares, sobrevivientes, bomberos, policías y autoridades volvieron a reunirse para recordar a quienes murieron aquel día.

El 11 de septiembre de 2001, 19 integrantes de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales. Dos de ellos fueron estrellados contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, otro impactó contra el Pentágono y el cuarto cayó en un campo de Pensilvania después de que pasajeros y tripulantes intentaran recuperar el control de la aeronave. Los ataques dejaron 2 mil 977 víctimas mortales, sin contar a los 19 secuestradores.

A partir del acto, Estados Unidos reforzó sus controles de seguridad, amplió sus sistemas de inteligencia y vigilancia y creó el Departamento de Seguridad Nacional. También comenzó una larga guerra contra el terrorismo que llevó a las invasiones de Afganistán e Irak y tuvo consecuencias que se extendieron durante décadas.

El recuerdo sigue presente

Las ceremonias de este viernes se realizaron principalmente en Nueva York, el Pentágono y Shanksville, Pensilvania, los tres lugares directamente relacionados con los ataques. En Nueva York, familiares de las víctimas leyeron nuevamente sus nombres y compartieron recuerdos personales, mientras cuatro expresidentes —Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama y Joe Biden— participaron en el homenaje junto al vicepresidente JD Vance.

Uno de los cambios de este aniversario fue la incorporación de un nuevo minuto de silencio en memoria de las personas que murieron años después por enfermedades relacionadas con la exposición al polvo y los residuos tóxicos de las Torres Gemelas. De esta manera, el homenaje también reconoce a quienes fallecieron después de los atentados como consecuencia de sus efectos a largo plazo.

En el Pentágono, el presidente Donald Trump encabezó una ceremonia en la que fueron leídos los nombres de las 184 personas que murieron en ese edificio. En su discurso recordó la unidad que experimentó el país después de los ataques y aseguró que Estados Unidos nunca olvidará lo ocurrido.

Trump también utilizó el aniversario para relacionar el legado del 11-S con las amenazas actuales de seguridad. Hizo referencia a las operaciones estadounidenses contra Irán y afirmó que el país no permitirá que esa nación desarrolle armas nucleares.

A 25 años de los atentados, el 11-S ya forma parte de la historia para millones de estadounidenses que eran demasiado jóvenes para recordarlo o que todavía no habían nacido. Sin embargo, sus consecuencias siguen presentes en las familias de las víctimas, en quienes padecieron enfermedades por la exposición a los escombros y en una sociedad que cambió profundamente después de aquella mañana.