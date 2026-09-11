Suman 16 alcaldes detenidos en México; Puebla lidera con siete casos

septiembre 11, 2026

Desde el 2024, cuando el gobierno federal implementó el operativo Enjambre en el país han detenido a 16 presidentes municipales, de los cuales la mayoría son de la entidad poblana con siete casos, seguida del Estado de México y Morelos.

Aunque algunos son relacionados con grupos delictivos del crimen organizado y otros por delitos del fuero común como homicidios calificados y violación y no fueron aprehendidos durante estos despliegues policiales.

De los cinco morenistas que han sido detenidos, tres gobernaban un municipio de la entidad poblana.

Es el caso de Gerardo N. quien era edil de Cuautempan, Juan N. de Tianguismanalco e Isacc de Esperanza, relacionado con las bandas de robo a transporte de carga en la región.

Tal vez te interese: Operativo Enjambre: caen edil de Esperanza, su hermano y ex titular de seguridad

A pesar de esto, cuatro de los siete ediles aprehendidos en territorio poblano pertenecían a Movimiento Ciudadano, lo que lo coloca en el primer lugar como la fuerza política con más alcaldes detenidos.

Lo anterior se debe a la aprehensión de los hermanos González Vieyra, quienes eran ediles de Tlachichuca, Ciudad Serdán y San Nicolás de los Aires, seguido de la aprehensión de Said N., quien encabezaba el gobierno municipal de Tepeyahualco y se convirtió en el primer detenido formal del operativo Enjambre en el estado.

El primer caso en el país bajo este esquema operativo a nivel nacional inició con una detención de una edil ocurrió el 22 de noviembre de 2024 con María Elena N., alcaldesa de Amanalco del Estado de México. La edil fue electa bajo las siglas de Movimiento Ciudadano y luego saltó a Morena.

La presidenta municipal de Santo Tomás de los Plátanos en la entidad mexiquense, María del Rosario N., fue detenida en noviembre de 2024 y en enero del año siguiente fue aprehendido su esposo Pedro Luis N., quien había rendido protesta como alcalde entrante. Ambos identificados con la alianza PRI-PAN-PRD.

La edil de Almoloya de Alquisiras, Ari Patrik, fue detenida el 9 de abril de 2025. Era identificada con el PRI.

El tercer estado con más alcaldes detenidos es Morelos, con la aprehensión en mayo de Agustín N., presidente municipal de Atlatlahucan, vinculado con grupos delictivos que operan en la zona. Fue electo bajo los colores de la alianza PAN-PRI-PRD.

Más noticias: Cae ex edil de Cuautempan por presuntas extorsiones

Irving N presidente municipal de Yecapixtla, abanderado del PAN, y Jesús Corona Damián presidente municipal de Cuautla cobijado por el mismo partido, fueron detenidos.

El último estado que destaca por las aprehensiones de sus alcaldes es Jalisco con la aprehensión de José Ascencio N, presidente municipal de Teuchitlán, impulsado por Movimiento Ciudadano y Diego N edil de Tequila detenido el 5 de febrero y que fue apoyado por Morena.

Hasta el corte del 8 de septiembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch informó que con el operativo Enjambre han detenido a 111 servidores públicos investigados por diversos delitos, entre ellos con vínculos a cárteles mexicanos.