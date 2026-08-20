Pescadores sobreviven cinco días sobre hielera en el Pacífico

agosto 20, 2026

Dos pescadores que permanecieron cinco días a la deriva en aguas del océano Pacífico en el interior de una hielera fueron rescatados por la Armada de México, a través de la Vigésima Segunda Zona Naval con sede en Puerto Chiapas.

Los hombres, de 53 y 32 años, fueron localizados a aproximadamente 130 millas náuticas (240.76 kilómetros) de la costa de Chiapas, informó la Secretaría de Marina.

La operación de búsqueda y rescate se activó después de que la cooperativa pesquera a la que pertenecen reportara su desaparición. Los pescadores zarparon a bordo de la embarcación “Camaronera” y tuvieron comunicación por última vez el pasado 14 de agosto.

Las labores de localización se realizaron bajo el concepto trinomio (buque-interceptora-aeronave), lo que permitió ampliar la cobertura de búsqueda hasta dar con su paradero, dio a conocer la secretaría.

Una vez localizados, una Patrulla Oceánica de la Armada se aproximó al área y efectuó las maniobras de rescate. Personal de sanidad naval les realizó una valoración médica y posteriormente fueron trasladados vía aérea en helicóptero a puerto, donde recibieron atención médica y fueron entregados a sus familiares.

La Secretaría de Marina puso a disposición el número telefónico 800 MARINA 1 para atención de emergencias en aguas nacionales.