Asegura titular de SEDEMA que no hay denuncias ante Profepa por presunto daño a nidos de tortuga por el MotoFest de Tecolutla

Asegura titular de SEDEMA que no hay denuncias ante Profepa por presunto daño a nidos de tortuga por el MotoFest de Tecolutla

septiembre 10, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Tras la queja de que el evento denominado “Motofest” que se llevó a cabo en Tecolutla había afectado los campos tortugueros, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado (SEDEMA), Luz Mariela Zaleta Mendoza, aseguró que no había denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

En entrevista la funcionaria estatal aseguró que se tuvieron reuniones operativas con las autoridades municipales y la asociación civil que tiene a su cargo el campamento.

“Reitero, platiqué con la gente de PROFEPA, con el ayuntamiento, obviamente hay gente imprudente, estuvimos platicando, la verdad es que la gente es muy necia, pero no hay una denuncia como tal. Estamos trabajando coordinadamente sobre el tema”.

Y es que, se acusó que el evento que se llevó a cabo el fin de semana en las playas de Tecolutla, al norte de Veracruz, causó daños irreparables a los nidos de tortuga lora que se encuentra en su temporada de desove en la zona.

SE INICIARÁ EL PROCESO DE LICITACIÓN

PARA SANEAMIENTO DEL BASURERO DE LAS MATAS

Por otra parte, Zaleta Mendoza informó que siguen a la espera del proceso de licitación pública para los trabajos de saneamiento del basurero a cielo abierto de Las Matas, ubicado en el sur de Veracruz.

“En anteriores ocasiones he informado que ya se van a iniciar las licitaciones, entonces hay que esperar hasta que se inicie la licitación y ver quien realiza los trabajos de saneamiento”.

Finalmente, indicó que se desea que este proceso inicie este año, pues también la federación le urge, así como a los municipios involucrados.