Concesión de Los Colorines le entregó el Congreso el sexenio pasado

septiembre 10, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- La concesión otorgada a la empresa Materiales Oconit S.A. de C.V desde 2022 para la operación del basurero “Los Colorines”, ubicado en la ciudad de Nogales, fue otorgada por el Congreso de Veracruz y no por las autoridades medioambientales estatales, aclaró el procurador de Medio Ambiente del Estado (PMA), Ángel Carrizales López.

De esa forma se deslindó del tema del basurero que brinda servicio a más de 40 municipios del estado de Veracruz, Oaxaca y Puebla para el depósito de residuos sólidos urbanos.

Entrevistado posterior a la Guardia de Honor en el monumento a Don Miguel Hidalgo y Costilla por el 216 aniversario del inicio de la Lucha de Independencia, dijo que eso le corresponde al Congreso.

“Yo no me meto en temas mediáticos, yo no veo los medios de comunicación como tal en ese tipo de manifestaciones, yo lo único que hago es mi trabajo (…) La PMA no investiga quien es el dueño o quien fue el dueño, aquí lo que nosotros nos importa es que se opere bien un relleno sanitario”.

Cuestionado sobre el relleno Los Colorines, dijo que eso le corresponde al Congreso del Estado de Veracruz, poder que concesionó la operación en el sexenio de Cuitláhuac García Jiménez.

Hay que recordar que una investigación periodística indicó que la operación de este relleno sanitario ubicado en la zona centro del estado genera al menos 300 millones de pesos mensuales de ganancias.