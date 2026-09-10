Vecinos de Luz del Barrio piden reparar baches en la calzada

septiembre 10, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.-



Vecinos de la colonia Luz del Barrio solicitaron a las autoridades atender las malas condiciones de la calzada Luz del Barrio, donde aseguran que los baches se han vuelto interminables y representan un riesgo para automovilistas y peatones.



Andrés Guarneros, vecino de la zona, señaló que la vialidad permanece deteriorada desde hace años y que los trabajos realizados anteriormente para cambiar tuberías dejaron la carpeta asfáltica en malas condiciones.



“Quedó la calle bien fregada y los golpes nada más se escuchan en la madrugada, los golpes de los carros”, relató.



Dijo que los conductores incluso tienen que subir a las banquetas para esquivar los baches, lo que ya habría provocado accidentes.



“Carros luego se suben a la banqueta para librar los baches. Ya ha habido como dos accidentes aquí”, afirmó.



El vecino también alertó que durante la temporada de lluvias el problema se agrava, pues el agua llega a ingresar a algunas viviendas de la zona.



“Sí se mete a las casas, la verdad. Allá se les mete a los vecinos el agua”, señaló.

Aunque reconoció que ocasionalmente personal acude a tapar algunos hoyos, consideró que estas acciones son insuficientes y pidió una reparación integral de la vialidad.



“Estaría bien que le dieran una buena resanada. Sí estaría bien que arreglaran aquí la carpeta”, expresó.