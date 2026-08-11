Profepa intensifica operativos contra la perturbación de tortugas en playas de Veracruz

agosto 11, 2026

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y corporaciones policiales, reforzó los operativos de supervisión en el litoral veracruzano para frenar la invasión y alteración directa en las zonas de anidación de tortugas marinas.

⇒ Las acciones interinstitucionales se concentran en diversos municipios costeros donde se han detectado actividades turísticas e irregulares que ponen en riesgo la supervivencia de estos ejemplares y vulneran la normativa ambiental vigente.

Durante los recorridos en Playa Casitas, municipio de Tecolutla, personal de la Profepa constató la liberación no autorizada de crías de tortuga lora (Lepidochelys kempii). En el sitio se documentó la manipulación directa de ejemplares neonatos por parte de adultos y niños, contraviniendo las disposiciones de la norma oficial NOM-162-SEMARNAT-2012, por lo que las autoridades levantaron el acta circunstanciada correspondiente.

Por otra parte, en Playa Santa Ana, ubicación perteneciente al municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios y comprendida dentro de la poligonal de un Santuario de protección de especies en riesgo, se detectó el acceso de personas para realizar actividades que perturban a las tortugas. Ante esto, la Profepa iniciará visitas de inspección para verificar si los prestadores de servicios cuentan con las autorizaciones de la Semarnat.

En Playa Lechuguillas, ubicada en Vega de Alatorre, los inspectores y el personal del campamento tortuguero local intervinieron para persuadir a los visitantes de evitar el uso de lámparas de luz blanca, factor de alumbramiento que altera el comportamiento natural del quelonio durante el desove.

Como parte de la estrategia integral, se impartió capacitación a elementos de la policía municipal y estatal sobre legislación de recursos naturales y el marco regulatorio del Área Natural Protegida Santuario Lechuguillas, con el fin de coordinar intervenciones efectivas ante la comisión de posibles delitos ambientales.

Además, para consolidar la participación ciudadana en la conservación del hábitat, las autoridades entregaron credenciales a los integrantes del Comité de Vigilancia Ambiental Participativa en la localidad de Santa Ana. Este grupo coadyuvará activamente en las tareas de monitoreo y resguardo en las playas de Santander y Santa Ana.

⇒ La Profepa confirmó que dará seguimiento continuo a cada uno de los casos detectados mediante visitas de inspección formal para garantizar la protección del quelonio marino en las costas de la entidad.