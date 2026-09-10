Veracruz supera los 400 suicidios en 2025; llaman a fortalecer la prevención

septiembre 10, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.

En Veracruz, durante 2025, se registraron más de 400 suicidios de acuerdo con estadísticas del INEGI, lo que refleja la importancia de fortalecer las acciones de prevención y atención de la salud mental, señaló Víctor Villanueva Hernández, encargado de la Dirección del Instituto de Salud Mental “Dr. Rafael Velasco Fernández”.

El especialista expuso que a nivel nacional se contabilizaron más de 8 mil suicidios durante el año pasado, por lo que consideró que el estado mantiene un índice importante.

«Pareciera que sí estamos teniendo un índice importante de suicidios consumados, de intentos parece que estamos reportando más. El gran número de población que tenemos en el estado creo que hace que estadísticamente no sea representativo, pero no podemos olvidar que cada número es una persona».

Refirió que los hombres registran una mayor cantidad de suicidios consumados, mientras que las mujeres presentan más intentos.

“El hombre sigue siendo más letal. La mujer tiene más intentos. El estigma en la atención de salud también en el hombre es más limitada, si nos enfermamos de cualquier cosa no vamos al médico, incluyendo la salud mental», añadió.

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora este 10 de septiembre, el especialista llamó a prestar atención a las señales de alerta y a escuchar a las personas que atraviesan una situación emocional complicada.

“Escuchando y abriendo las puertas de atención”, respondió al ser cuestionado sobre cómo puede ayudar la población.