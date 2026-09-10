INE llama a renovar credencial para votar antes del 25 de enero

septiembre 10, 2026

Xalapa, Ver.- El instituto Nacional Electoral llamó a los veracruzanos a realizar cualquier trámite relacionado con la actualización, renovación o cambio de la credencial para votar, debido a que el 25 de enero concluirá la Campaña Anual Intensa y cerrarán los módulos para actualizar este documento.

Sergio Vera Olvera, vocal de la Junta Local del INE en Veracruz, explicó que desde el 1 de septiembre comenzó la campaña, considerada la última oportunidad para que los ciudadanos se inscriban al padrón, corrijan sus datos, realicen un cambio de domicilio o soliciten una reposición por extravío o deterioro de la credencial.

“El día 25 de enero estaremos cerrando los módulos y no hay forma ya de que nosotros podamos actualizar la credencial para votar”.

Jóvenes que cumplirán 18 años podrán tramitarla

Vera Olvera señaló que la campaña también contempla a los jóvenes que cumplan 18 años entre el 26 de enero y el día de la jornada electoral, quienes, aunque todavía tengan 17 años, podrán solicitar su credencial para votar.

Explicó que no es posible determinar con precisión cuántos jóvenes cumplirán 18 años durante ese periodo. Como referencia, mencionó que el INEGI estima que anualmente entre 90 mil y 120 mil jóvenes cumplen 18 años en Veracruz.

El funcionario indicó que actualmente el INE está captando en Veracruz a cerca de 90 mil ciudadanos que cumplen 18 años, aunque aclaró que la movilidad de la población dificulta establecer una cifra exacta.

“Estamos captando en el estado de Veracruz casi a 90 mil ciudadanos que cumplen 18 años. Pero, repito, la movilidad que se da en el país y en el estado no nos permite decir cuántos les faltaron, o sea, es muy especulativo”.

El vocal de la Junta Local destacó que contar con la credencial para votar y aparecer en la lista nominal son requisitos fundamentales para participar en la jornada electoral.

Este jueves se instaló el Consejo General del INE para iniciar con la organización de la renovación de la Cámara de Diputados y coadyuvar e la organización de las elecciones de gobernador en las entidades federativas donde se va a renovar el próximo año.

Será el próximo 30 de septiembre cuando se instale la Junta Local para apoyar en la renovación de las 19 diputaciones federales y las 50 del Congreso de Veracruz.