Sedema apoyará esterilización de animales y promoverá campañas de adopción en municipios

agosto 26, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) apoyará a los municipios con insumos para la esterilización de animales y buscará impulsar campañas de adopción, informó su titular, Luz Mariela Zaleta Mendoza.

Explicó que se ha orientado a los ayuntamientos sobre cómo implementar un área de bienestar animal, para lo cual se les pide contar con un reglamento y posteriormente crear un centro de salud animal.

Como parte de este apoyo, la dependencia contempla entregar kits para esterilización y orientar a los municipios para que las cirugías sean realizadas por médicos veterinarios calificados y con experiencia. También se les apoya para identificar establecimientos y asociaciones que puedan colaborar en estas acciones.

Confirmó que recientemente firmaron un convenio con la Fiscalía y la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) que es la responsable de la atención e implementación de medidas por el maltrato animal.

La funcionaria señaló que, en materia de fauna silvestre, Naturalia cuenta con especialistas, por lo que cuando se requiere atención clínica para algún ejemplar se proporciona el apoyo correspondiente.

Explicó que cuando existe una denuncia ciudadana por la presencia ilegal de fauna silvestre en un domicilio, la Fiscalía interviene y, junto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), determina a qué Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) será destinado el ejemplar.

Sobre Naturalia, agregó que el espacio se encuentra bajo supervisión de dependencias federales, cuenta con registros y permisos, y presenta reportes constantes sobre las entradas y salidas de ejemplares.