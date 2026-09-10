Caos vial en región capital: pobladores bloquean bulevar Xalapa-Coatepec

septiembre 10, 2026

Redacción/Xalapa. La mañana de este jueves 10 de septiembre, la conurbación Xalapa-Coatepec registró un caos vial tras el bloqueo total del bulevar que une ambas ciudades, a la altura de la desviación hacia la localidad de Pacho Viejo y también desde la zona de Los Arenales.

Desde las 6:15 horas, decenas de pobladores de las comunidades de La Laguna y Pacho Viejo, pertenecientes al municipio de Coatepec, cumplieron su amenaza y cerraron la circulación vehicular, exigiendo la reparación integral de la carretera principal que conecta a ambas localidades, un reclamo de hace varios años que, aseguran, no ha sido atendido por las autoridades estatales ni municipales.

Esta manifestación paralizó el tránsito en una de las vías más concurridas de la región, acción que fue acordada la noche del miércoles en una asamblea vecinal celebrada en la comunidad Pacho Viejo.

En dicha reunión, ante la falta de respuestas concretas y el visible deterioro de la vía de comunicación, fundamental para el traslado de personas, productos agrícolas y servicios, los habitantes decidieron tomar acciones drásticas para ser escuchados.

El bloqueo se ubicó estratégicamente en el entronque a Pacho Viejo, impidiendo el paso en ambos sentidos del bulevar Xalapa-Coatepec.

La protesta tomó por sorpresa a miles de automovilistas, transportistas y usuarios del transporte público que se dirigían a sus centros de trabajo, escuelas o citas médicas, generando largas filas de vehículos y un intenso malestar.

Las autoridades viales implementaron desvíos e invitaron a los conductores a utilizar la ruta alterna por Briones, la cual se saturó rápidamente, incrementando considerablemente los tiempos de traslado.

Se registraron escenas de tensión entre conductores desesperados y manifestantes, quienes mantuvieron su postura firme, usando vehículos, llantas, piedras y palos para bloquear el flujo vehicular.

Los inconformes advirtieron que el bloqueo permanecerá de manera indefinida hasta que se presente una autoridad con capacidad de decisión que se comprometa por escrito a iniciar los trabajos de reparación.

Exigen la presencia del alcalde de Coatepec, Jorge Ignacio Luna Hernández, o de representantes de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) del Gobierno del Estado para establecer una mesa de diálogo y dar solución a sus demandas.