Pobladores bloquean carretera Las Trancas-Coatepec; exigen reencarpetamiento urgente

septiembre 1, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Habitantes de la localidad Alborada, perteneciente al municipio de Emiliano Zapata, bloquearon de manera total la carretera Las Trancas-Coatepec la mañana de este martes 1 de septiembre, para exigir la rehabilitación integral y reencarpetamiento asfáltico de esta vía de comunicación, la cual presenta un grave deterioro que ha derivado en constantes percances viales.

Los manifestantes colocaron cintas de restricción para impedir el paso de vehículos a la altura de su comunidad, señalando que la falta de mantenimiento convirtió el tramo entre Paso Ladrillo y la zona de curvas en un sector de alta peligrosidad.

La movilización surge como respuesta al incumplimiento de los acuerdos alcanzados tras el bloqueo registrado el pasado 14 de julio, el cual se prolongó durante casi 10 horas antes de la intervención de la fuerza pública, ocasión en la que las autoridades locales prometieron gestionar el proyecto sin concretar fechas de inicio.

Los inconformes solicitaron la intervención directa de la gobernadora Rocío Nahle García para garantizar la ejecución de la obra estatal.

Explicaron que, pese a entregar solicitudes formales respaldadas por la localidad La Estanzuela y contar con el compromiso municipal de recibir la documentación validada desde marzo pasado, los trámites administrativos permanecen frenados.

Vecinos y automovilistas advirtieron que las lluvias agravan las condiciones del pavimento, derivando en derrapes de motociclistas, percances particulares y la reciente volcadura de un camión repartidor de gas.

Ante el riesgo latente para miles de usuarios que transitan diariamente entre Xalapa, Emiliano Zapata y Coatepec, los manifestantes condicionaron la liberación de la carretera a la firma de un minuta oficial con plazos de ejecución definidos.