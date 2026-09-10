Invitamos a la población a participar en el Segundo Simulacro Nacional 2026: Alma Angélica Fuentes

Invitamos a la población a participar en el Segundo Simulacro Nacional 2026: Alma Angélica Fuentes

septiembre 10, 2026

Redacción/Xalapa. La directora de Protección Civil Municipal en Xalapa, Alma Angélica Fuentes Jara, en entrevista para En Contacto, invitó a la ciudadanía a participar en el Segundo Simulacro Nacional 2026 y registrar sus viviendas como inmuebles participantes.

Explicó que, debido a que el ejercicio se realizará en sábado, se busca fomentar la participación de las familias desde sus hogares y poner a prueba sus protocolos de emergencia.

El simulacro se llevará a cabo el próximo sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas.