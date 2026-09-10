Para hoy en informe de doña Claudia 

septiembre 10, 2026

Hoy jueves la presidenta Claudia Sheinbaum en su visita número 16 a Veracruz, presentará los avances de su Segundo Informe de Gobierno y doña Rocío la gobernadora jarocha declara que se trata de un ejercicio inédito, pues por primera vez una presidenta recorre las 32 entidades para explicar directamente a la ciudadanía qué ha hecho su gobierno en cada estado.

Así que a partir de las 15 horas, las personas interesadas en escuchar el mensaje, podrán asistir al estadio Beto Ávila para escuchar los resultados derivados de la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipales, porque más allá del informe, la visita representa también un momento simbólico: dos mujeres al frente de la Presidencia de México y del Gobierno de Veracruz, reflejo de una transformación en la participación política femenina

En fin, que para doña Rocío la cercanía y coordinación con doña Claudia se han traducido en apoyo y trabajo para Veracruz, de ahí la confianza en que la Presidenta tendrá una buena recepción: Veracruz la conoce, la ha recibido 15 veces y existe una relación de coordinación política y de gobierno que llega a este encuentro con resultados que presumir… Ni más ni menos.

Y como era de esperarse en estos casos, ayer el periodista del Universal Mario Maldonado, presentó una columna novelada en la que afirma que la gobernadora veracruzana, estaría bajo investigación por parte del gobierno de Estados Unidos, sin embargo esto es su solo dicho, ya que en su texto no aporta documentos que avalen tal cosa, también habla de presuntas cuentas bancarias que habrían sido congeladas en aquel país, sin embargo no dice ni que banco, ni que cuentas y el único dato sólido que presenta el periodista a mi parecer sería que don José Luis Peña Peña es el esposo de doña Rocío Nahle… todo lo demás es bastante cuestionable.

Ahora bien, Maldonado es muy específico al afirmar que “Estados Unidos congeló las cuentas de Rocío Nahle” y su afirmación central es que las instituciones bancarias de capital estadounidense habrían cerrado o solicitado terminar relaciones bancarias con Rocío Nahle y personas de su entorno, incluso en México, información que proviene expresamente de fuentes que conocen los procesos de revisión”… ¡Ah bueno! Y de acuerdo a la ley bancaria estadounidense ¿Es eso posible? Porque a esas alturas ya no me queda claro si las cuentas fueron congeladas por el gobierno estadounidense o los bancos decidieron congelar dichas cuentas o que cosa fue lo que ocurrió, porque para que la Office of Foreign Assets Control congele cuentas, existe un proceso no es a contentillo de un cristiano.

Triste que un periodista que en algunos casos es tan riguroso, en este particularmente no de soporte a su texto con documentos, nombres de bancos, número de cuenta, oficio de una autoridad estadounidense, expediente de la Office of Foreign Assets Control, comunicado del Departamento del Tesoro ¡Vaya! ni una identificación mas o menos creíble de la supuesta investigación.

Existe una distancia enorme entre presumir que “Un banco estadounidense terminó o pretende terminar la relación con una persona políticamente expuesta” y que “El gobierno de Estados Unidos investiga a esa persona”, “congeló sus cuentas” o “la sancionó” y Maldonado que es un hombre preparadísimo en esta ocasión decidió no recurrir a su academia y lanzó sus dichos al aire y sin soporte alguno.

En junio pasado, Código Magenta publicó un artículo en el que afirmaba que autoridades financieras estadounidenses, habrían ordenado revisar cuentas de siete gobernadores entre ellos Rocío Nahle, y habló de la posibilidad de congelamientos bancarios, ellos tampoco en aquel entonces acompañaron la publicación con algún soporte documental.

Ayer por la tarde, la gobernadora Nahle aclaró una vez más a través de un post en X que no tiene cuentas en Estados Unidos, la única alegría que van a tener los atacantes con su agenda sistemática que se quedaron rezagados y dolidos.

Así las cosas mis chulos, nos leemos mañana.