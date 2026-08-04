Capital One cerró cuentas de Trump por “posible lavado de dinero”

agosto 4, 2026

El banco Capital One afirmó que cerró cientos de cuentas de la Organización Trump por “preocupaciones de lavado de dinero”, ante una demanda por supuesta “discriminación política”.

En ese sentido, la compañía presentó su postura ante la Corte del Distrito Sur de Florida, donde enfrenta una demanda presentada por Donald Trump y empresas de su organización.

Por ello, sostuvo que las cuentas fueron cerradas en 2021 tras un proceso de revisión realizado por profesionales con décadas de experiencia en aplicación de la ley financiera.

La institución explicó que su equipo especializado en prevención de lavado realizó meses de análisis, conforme a las políticas internas y directrices regulatorias correspondientes vigentes.

Frente a esto, la Organización Trump demandó al banco en marzo de 2025 por cerrar unas 300 cuentas, alegando “prejuicios políticos” que afectaron económicamente a la familia.

Las cuentas concentraban millones de dólares de Donald Trump, su familia y entidades afiliadas. La demanda acusa al banco de violar leyes de consumo estatales vigentes.

Por su parte, Capital One rechazó las acusaciones y aseguró que permitió varios meses para encontrar nuevos servicios bancarios, aunque no detalló las preocupaciones detectadas.

El caso se suma a otra demanda de la organización contra JP Morgan Chase por cinco mil millones de dólares, también por presunta discriminación política en servicios bancarios.