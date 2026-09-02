Asesinan a Jonathan, tecladista de Camilo Séptimo junto a su esposa embarazada e hija

septiembre 2, 2026

El tecladista, compositor y productor Jonathan “Honas” Meléndez, integrante de la banda Camilo Séptimo, fue asesinado junto con su esposa, su hija de 3 años y una trabajadora del hogar dentro de un departamento en el fraccionamiento Grand Viure, Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

La esposa del músico, de 35 años, se encontraba en estado de gestación de cuatro meses. Un hijo de la pareja, de 6 años, fue localizado con vida y sin signos de violencia en una de las habitaciones. El menor se habría escondido debajo de las cobijas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que los hechos ocurrieron aproximadamente entre las 17:30 y las 19:40 horas del 1 de septiembre. Las víctimas fueron encontradas alrededor de las 23:50 horas tras un reporte de la Policía Municipal de Atizapán.

Dos de los cuerpos presentaban lesiones por arma de fuego en la cabeza y estaban maniatados; la cuarta víctima tenía un impacto en la espalda. La mascota de la familia también fue asesinada.

Caen dos por multihomicidio

Las autoridades detuvieron a dos hombres en relación con el multihomicidio, Diego Sebastián “N”, identificado como socio de Meléndez, fue señalado como probable autor del crimen, y Gerardo “N” fue detenido por su probable intervención.

La FGJEM indicó que los presuntos responsables aprovecharon la relación de confianza que uno de ellos mantenía con las víctimas para acceder al domicilio, se destacó que el complejo residencial cuenta con vigilancia privada y controles de acceso.

Horas antes del crimen, “Honas” informó a un amigo que se reuniría con uno de sus socios, con quien presuntamente tenía problemas, y le pidió que alertara a las autoridades si dejaba de comunicarse. Tras perder contacto, el amigo acudió al departamento y encontró la escena del crimen.

Trayectoria de Jonathan Meléndez

Jonathan “Honas” Meléndez fue miembro fundador de Camilo Séptimo, agrupación de rock alternativo y synthpop formada en 2013 junto con Manuel “Coe” Mendoza y Erik Vázquez.

El músico se destacó en los teclados y sintetizadores atmosféricos, elementos fundamentales del sonido electrónico de la banda, que alcanzó escenarios como el Auditorio Nacional y el Palacio de los Deportes.