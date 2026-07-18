FIFA entregará anillos personalizados a la selección campeona

julio 17, 2026

La FIFA anunció que la selección campeona del Mundial 2026 recibirá anillos personalizados, una distinción inédita que se sumará al trofeo y las medallas de oro.

La entrega se realizará este domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, donde España y Argentina disputarán el partido por el título de fútbol mundial.

Los anillos formarán parte de una colección limitada de 2 mil 26 piezas numeradas, creadas como homenaje al año en que se celebra el torneo de selecciones.

De las 2 mil 26 piezas, 30 serán destinadas al equipo campeón, mientras que mil 996 se venderán a aficionados como artículos oficiales de colección de la FIFA.

Sin embargo, no se reveló el precio, aunque se informó que contarán con certificado de autenticidad y se comercializarán como piezas exclusivas para coleccionistas.

Un lado del anillo mostrará la silueta del trofeo, mientras el otro será personalizado para reflejar la identidad visual y cultural del equipo ganador del torneo.

Cada pieza será elaborada de forma individual y contará con un proceso de personalización específico para cada integrante del equipo que consiga el campeonato.

Debido al proceso de fabricación y ajuste de tallas, el plantel recibirá anillos temporales en la premiación, mientras los definitivos se entregarán posteriormente.