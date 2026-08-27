UEFA prepara denuncia penal contra Infantino por presunta gestión desleal

agosto 27, 2026

La UEFA prepara una denuncia penal en Suiza contra Gianni Infantino, presidente de la FIFA, por una presunta gestión desleal relacionada con el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), iniciativa que buscaba incorporar inversión privada a la comercialización de los principales torneos del organismo.

El organismo europeo ya comenzó a reunir información para sustentar el posible procedimiento y solicitó ante un tribunal federal de Estados Unidos acceso a documentos y testimonios relacionados con el proyecto.

El proyecto FFE contemplaba la creación de una nueva entidad encargada de gestionar los derechos comerciales de algunas de las principales competiciones de la FIFA ligada fuertemente a la familia Trump. La iniciativa buscaba incorporar inversión privada mediante la venta de una participación del 20 por ciento de la compañía.

La operación estaba valorada en aproximadamente 4 mil 200 millones de dólares, una cifra que habría sido aportada por un grupo de inversionistas encabezado por Thrive Capital, firma vinculada al empresario Joshua Kushner. La propuesta implicaba valorar la nueva compañía en alrededor de 20 mil millones de dólares.

La UEFA cuestionó la manera en que se estableció esa valoración y el proceso mediante el cual se desarrolló la operación. El organismo europeo sostiene que no se realizó una subasta abierta ni una valoración independiente de los derechos comerciales, además de señalar que el proyecto habría sido impulsado por Infantino y un grupo reducido de personas sin una consulta con los órganos de gobierno de la FIFA.

La iniciativa generó oposición entre distintas confederaciones y asociaciones miembro, hasta que la FIFA decidió retirarla el pasado 1 de agosto. Sin embargo, la cancelación no puso fin al conflicto: la UEFA considera que las decisiones tomadas durante el desarrollo de FFE todavía deben ser examinadas y busca obtener documentación que pueda respaldar una eventual acción penal en Suiza.

Lo que comenzó como una operación destinada a transformar el modelo comercial de la FIFA terminó convirtiéndose en uno de los principales enfrentamientos institucionales entre UEFA y FIFA, con Infantino ahora en el centro de una posible investigación judicial.