Tribunal de Conciliación tiene 2 mil laudos en proceso de ejecución y recibe 950 demandas en 2026

Tribunal de Conciliación tiene 2 mil laudos en proceso de ejecución y recibe 950 demandas en 2026

agosto 28, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Veracruz tiene alrededor de 2 mil laudos en proceso de ejecución y en lo que va de 2026 ha recibido 950 demandas, informó la magistrada presidenta del organismo, Luz María López Aburto.

La magistrada señaló que por el momento no cuenta con el monto total que representan los laudos pendientes de ejecución, debido a que se trata de demandas individuales y grupales.

Ante esta situación, hizo un llamado principalmente a los ayuntamientos y dependencias públicas para que contemplen dentro de sus presupuestos una partida destinada al cumplimiento de los pasivos laborales.

“Ahorita es muy importante y yo creo que es un tiempo muy oportuno para hacer el llamado a los ayuntamientos porque tienen que prever en sus egresos, todos los pasivos laborales. Sería una gran oportunidad que contemplen los asuntos que nosotros tenemos en el Tribunal”.

López Aburto señaló que la voluntad y la conciliación son elementos importantes para avanzar en la resolución de los asuntos laborales, por lo que planteó que las partes recurran a esta vía para alcanzar acuerdos.

Como resultado de los procesos de conciliación, informó que de septiembre de 2025 a junio de 2026 algunas entidades públicas realizaron pagos por 19 millones de pesos.

La presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje señaló que estos pagos se han concretado mediante la conciliación, como una vía para avanzar en la resolución de los asuntos laborales pendientes.