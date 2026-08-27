Meta pagará hasta 18 mil mdd para evitar juicio por adicción en menores

agosto 27, 2026

Meta pagará miles de millones de dólares para evitar llegar a juicio por las acusaciones de que sus plataformas pueden generar adicción entre niños y adolescentes. El acuerdo involucra a Instagram y Facebook y representa uno de los mayores golpes económicos que ha recibido la compañía por el impacto de sus redes sociales en menores.

El acuerdo contempla un pago que podría alcanzar los 18 mil millones de dólares, aunque la cantidad final dependerá de distintas condiciones. A cambio, Meta busca poner fin a las demandas presentadas en Estados Unidos por los efectos que sus plataformas habrían tenido en usuarios jóvenes.

Además del impacto económico, el acuerdo obligará a la compañía a implementar nuevas medidas para limitar el uso de sus redes entre adolescentes, lo que podría cambiar la manera en que millones de jóvenes interactúan con Instagram y Facebook.

Las demandas fueron impulsadas por estados de Estados Unidos, que señalaron a Meta por utilizar funciones diseñadas para mantener a los usuarios conectados durante más tiempo. Las autoridades también acusaron a la compañía de conocer los posibles efectos de estas herramientas en los menores y de no tomar medidas suficientes para reducirlos.

Entre las acusaciones también se encuentra la recopilación de información de menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres, así como la exposición de niños y adolescentes a características de las plataformas que podrían favorecer un uso excesivo.

Entre las herramientas contempladas se encuentran pausas obligatorias durante el uso continuo de las plataformas, una medida que busca interrumpir la navegación antes de que se convierta en una sesión prolongada.

La compañía tendrá que modificar la manera en que sus plataformas interactúan con los usuarios más jóvenes y demostrar que las nuevas medidas son suficientes para atender las preocupaciones que llevaron a las demandas.