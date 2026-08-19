Fernando Lozada deja temporalmente Al Extremo para integrarse a La Granja VIP

agosto 18, 2026

Fernando Lozada fue confirmado como el séptimo granjero de La Granja VIP Segunda Temporada, reality que comenzará transmisiones el próximo domingo 6 de septiembre y reunirá a distintas celebridades en una dinámica alejada de las comodidades habituales.

La revelación se realizó este martes 18 de agosto durante Venga la Alegría, donde Kristal Silva y Kike Mayagoitia dieron a conocer la incorporación del conductor, modelo, empresario e influencer fitness.

Lozada llegará al programa con experiencia previa en distintos realities de televisión, un antecedente que podría ser relevante frente a las pruebas de convivencia, resistencia y adaptación que plantea la competencia.

Fernando Lozada suma experiencia previa en realities de televisión

A lo largo de su trayectoria, Fernando Lozada ha participado en diferentes producciones televisivas enfocadas en competencia, supervivencia y resistencia física. Entre ellas se encuentra La Isla, además de un reality grabado en Acapulco que amplió su reconocimiento entre el público.

También formó parte de una versión de Exatlón realizada fuera de México, donde enfrentó circuitos y pruebas físicas, así como de otro formato centrado en resistencia y supervivencia.

Actualmente se desempeña como conductor de Al Extremo Fin de Semana, aunque pausará temporalmente su participación en el programa debido a su ingreso a La Granja VIP.

Conductor mantiene amplia presencia digital y faceta como influencer

Además de su trabajo en televisión, Fernando Lozada cuenta con una comunidad de 3.3 millones de seguidores en Instagram, plataforma donde comparte contenidos relacionados con su vida profesional y su faceta como influencer fitness.

Entre los datos proporcionados sobre su perfil se señala que tiene 37 años, mide 1.86 metros y cuenta con aproximadamente 240 tatuajes. También tiene afinidad por géneros musicales como rap, trap y reggaetón, mientras que entre sus comidas favoritas se encuentran el sushi, la pizza y las hamburguesas.

Lozada se ha definido como una persona entróna, aferrada y buen padre. Es papá de Leoandro, hijo que tuvo con su expareja Triana Lion.

La Granja VIP iniciará segunda temporada durante septiembre

La Granja VIP Segunda Temporada comenzará el 6 de septiembre, cuando los participantes ingresen al espacio donde permanecerán durante el desarrollo del reality.

La dinámica obligará a las celebridades a dejar atrás parte de sus rutinas habituales para realizar tareas vinculadas con la vida en el campo, como recolectar huevos, ordeñar vacas, limpiar establos y convivir con caballos.