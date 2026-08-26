Desastre en Nepal: una riada devastadora en la frontera con el Tíbet

agosto 26, 2026

Una devastadora riada golpeó este miércoles 26 de agosto el norte de Nepal, cerca de la frontera con el Tíbet, después de que una enorme masa de agua, hielo, rocas y sedimentos descendiera hacia el río Bhote Koshi. El fenómeno arrasó comunidades, carreteras, puentes e infraestructura energética en una de las zonas montañosas más afectadas. Las autoridades han confirmado al menos 157 personas fallecidas en Nepal, mientras cientos permanecen desaparecidas.

Las primeras investigaciones apuntan a que el desastre pudo originarse por el colapso de una parte de un glaciar a gran altitud, que habría provocado una avalancha de hielo y rocas capaz de desplazar enormes cantidades de agua y sedimentos. Especialistas también han señalado que el calentamiento de los Himalayas puede estar aumentando la inestabilidad de los glaciares y la frecuencia de fenómenos extremos. La zona afectada es además un importante corredor turístico y de peregrinación, por lo que entre los desaparecidos hay numerosos visitantes extranjeros.

Los equipos de emergencia continúan con las labores de búsqueda y rescate, aunque la destrucción de carreteras y puentes, así como los cortes de electricidad y comunicaciones, dificultan el acceso a las comunidades aisladas. El desastre también alcanzó territorio tibetano, donde se han reportado víctimas y cientos de desaparecidos. La tragedia vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de las poblaciones del Himalaya frente a inundaciones repentinas, deslizamientos y otros fenómenos relacionados con la transformación del clima y el derretimiento de los glaciares.