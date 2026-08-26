Irán y Omán negocian abrir un corredor de navegación en el estrecho de Ormuz; buscan reactivar tránsito marítimo

Irán y Omán negocian abrir un corredor de navegación en el estrecho de Ormuz; buscan reactivar tránsito marítimo

agosto 26, 2026

Los cancilleres de Irán y Omán abordaron este martes el establecimiento de un corredor temporal de navegación en el estrecho de Ormuz y un acuerdo para poner en marcha un proceso de desminado de este importante paso marítimo durante una reunión este martes en Teherán.

Ambos países buscan una forma de regular el tránsito por el estrecho de Ormuz, convertido en un foco de tensión en el conflicto de Medio Oriente.

El canciller iraní Abás Araqchi y su homólogo omaní, Badr al Busaidi, “debatieron la implementación de un marco por fases que podría proporcionar una base práctica y viable para avanzar” en las conversaciones celebradas en Teherán, según un comunicado conjunto difundido por Omán.

Este marco “incluye el establecimiento de un corredor de navegación conjunto y temporal a través del estrecho de Ormuz y un acuerdo para poner en marcha un proyecto conjunto destinado a desminar el estrecho”, agrega el documento.

Las negociaciones técnicas continuarán con el fin de establecer un “corredor de navegación permanente y la futura administración del estrecho, así como un mecanismo para el intercambio de información, la gestión del tráfico y la prestación de los servicios pertinentes de navegación y seguridad”, añadió.

Al Busaidi dijo esperar que los dos países anuncien “pronto un corredor temporal”, aunque indicó que “la gestión futura del estrecho y una solución permanente se abordarán a su debido tiempo”.

Ambas partes señalaron que era importante mantener conversaciones conjuntas con los Estados ribereños de las aguas del Golfo.

La guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel estalló el 28 de febrero. Teherán bloqueó rápidamente el estrecho de Ormuz, mientras Washington impuso en respuesta un bloqueo naval a los puertos iraníes.

En tiempos normales, esta vía marítima estratégica canaliza alrededor de una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas natural licuado, pero el tráfico sigue prácticamente paralizado seis meses después.

Irán y Omán, ambos países ribereños del estrecho, llevan semanas negociando el futuro de la navegación por esta vía, y Teherán afirmó que “se acordaron” las coordenadas geográficas de una ruta contemplada por ambos países.

Sin embargo, las autoridades iraníes insisten en que el estrecho no volverá a abrirse por completo hasta que Estados Unidos cumpla las exigencias de Teherán, entre ellas levantar su bloqueo naval, retirar las sanciones contra el petróleo iraní y descongelar activos en el extranjero.