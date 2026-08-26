De Rocky Horror a It: fallece Tim Curry a los 80 años

agosto 26, 2026

El actor, cantante y figura de culto británico Tim Curry falleció a los 80 años la noche del martes 25 de agosto en su residencia de Los Ángeles, California. Fuentes policiales confirmaron que elementos de seguridad acudieron al domicilio alrededor de las 23:23 horas y descartaron cualquier indicio de acto delictivo.

Nacido el 19 de abril de 1946 en Cheshire, Inglaterra, Tim Curry construyó una sólida carrera en los escenarios británicos antes de alcanzar la fama internacional en 1975 con The Rocky Horror Picture Show. Su encarnación del extravagante y provocador científico alienígena Frank-N-Furter se transformó en un fenómeno cinematográfico de funciones de medianoche que trascendió generaciones enteras de fanáticos.

En 1990, Curry volvió a conmocionar a la cultura popular al ponerse en la piel del aterrador Pennywise en la adaptación televisiva de It, basada en la obra de Stephen King. Su interpretación definió la imagen del siniestro payaso para toda una época, balanceando el carisma teatral con el horror psicológico.

Versatilidad entre la comedia y la pantalla familiar

A lo largo de cinco décadas de trayectoria, el actor formó parte de producciones cinematográficas diversas como Annie, Clue, La caza del Octubre Rojo, Los tres mosqueteros, La isla del tesoro de los Muppets y Scary Movie 2. En la comedia navideña Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York (1992), dejó una recordada participación como el señor Héctor, el desconfiado conserje del Hotel Plaza.

La vida del actor cambió drásticamente en julio de 2012 tras sufrir un grave accidente cerebrovascular que le provocó secuelas de movilidad y lo obligó a utilizar una silla de ruedas. A pesar de las limitaciones físicas, continuó trabajando activamente en doblaje, locución y videojuegos, además de convivir con su audiencia en homenajes a su legado.

En 2025, el intérprete publicó su libro de memorias, titulado Vagabond, donde repasó con lucidez su trayectoria artística y su proceso de adaptación tras el derrame cerebral. Su fallecimiento apaga la vida de un artista irrepetible cuyo talento para encarnar la extravagancia y la villanía permanece grabado en la historia del entretenimiento.