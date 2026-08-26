Gobierno del Estado participará en el simulacro 2026 del PERE de Laguna Verde

agosto 26, 2026

>El día de mañana, realizarán evacuaciones preventivas simuladas y ejercicios de atención médica en localidades cercanas a la central.

Xalapa, Ver., miércoles 26 de agosto de 2026.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Protección Civil, participará este jueves 27 de agosto en el Simulacro Interinstitucional Técnico del Plan de Emergencias Radiológica Externo (PERE) 2026, como parte de las acciones preventivas y de evaluación a los protocolos de actuación ante posibles emergencias en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV), operada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el municipio de Alto Lucero.

Este simulacro es organizado por la Coordinación Nacional de Protección Civil, de manera conjunta con la CFE y las secretarías de Defensa y Marina, así como dependencias estatales, con el objetivo de evaluar las acciones de notificación, movilización, evacuación y atención médica en las localidades próximas a la CNLV, para garantizar una respuesta oportuna y adecuada durante una posible emergencia radiológica.

El Gobierno del Estado encabeza la denominada Fuerza de Tarea 87, integrada por las secretarías de Protección Civil, Seguridad Pública y Salud, así como la Coordinación General de Comunicación Social, que a su vez operan acciones de logística, primera respuesta y comunicación a la población, en estrecha colaboración con todas las dependencias de la administración pública estatal.

El ejercicio, realizado cada dos años, forma parte de los procesos de certificación internacionales a los que la central nucleoeléctrica se somete de manera permanente para garantizar los más altos estándares de operación y seguridad. Se lleva a cabo en tiempo real, tanto en gabinete como en territorio, con la movilización de vehículos y personal, evacuaciones preventivas simuladas, así como la activación de refugios temporales y servicios médicos hospitalarios.

El día de mañana se llevará a cabo la movilización de elementos de las Fuerzas Armadas y cuerpos de emergencias en diferentes puntos aledaños a la central nucleoeléctrica, así como posibles evacuaciones simuladas y atenciones médicas.

Se exhorta a la población a consultar solo información y avisos en fuentes oficiales, evitar difundir notas informativas alarmantes y, en el caso de coincidir con la realización de alguna de las actividades, atender a las indicaciones de las autoridades presentes, recordando que estos simulacros permitirán mejorar y fortalecer los planes y estrategias de respuesta ante posibles emergencias, garantizando así la seguridad de la ciudadanía.