López Rabadán rinde su informe tras su año al frente de San Lázaro

agosto 17, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados destacó que durante su gestión buscó fortalecer la institucionalidad, la rendición de cuentas y el respeto a la pluralidad política.

Al rendir su Informe de Labores Legislativas, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que hablar con la verdad, respetar a todos los actores políticos, impulsar la paridad de género y garantizar la pluralidad fueron los principios que marcaron su desempeño durante el Segundo Año Legislativo.

Ante coordinadores parlamentarios, legisladores de distintas fuerzas políticas y representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial, López Rabadán señaló que presidir la Mesa Directiva significó asumir la responsabilidad de conducir una Cámara plural y paritaria en un periodo de alta intensidad política y legislativa.

La legisladora sostuvo que, frente a la polarización presente en las calles, las redes sociales y el debate público, su objetivo fue preservar a la Cámara de Diputados como un espacio de discusión institucional.

“Mi convicción ética me obligó a buscar que ese espacio fuera esta Cámara”, expresó.

López Rabadán destacó que su defensa de la paridad de género representó también una oportunidad para demostrar, dijo, que las mujeres pueden hacer política de manera distinta, con institucionalidad, eficacia y resultados.

Durante su discurso en el Auditorio Aurora Jiménez del Palacio Legislativo de San Lázaro, identificó tres principios que guiaron su presidencia: decir siempre la verdad, respetar al Estado y sus instituciones, y garantizar la voz de la pluralidad y la diversidad de pensamiento.

En materia de transparencia, resaltó su decisión de fortalecer la rendición de cuentas mediante una estrategia de comunicación abierta con los medios, a los que consideró una plataforma democrática para informar sobre el trabajo de la Mesa Directiva.

Asimismo, aseguró que ejerció el mandato conferido por legisladores de todos los partidos con una visión de Estado y bajo la aplicación de la Constitución, la ley y el reglamento de la Cámara, sin distinciones partidistas.

“Seguí la norma con objetividad, sin filias ni fobias, buscando siempre lograr el equilibrio y brindarle certeza al debate parlamentario”, afirmó.

La diputada también sostuvo que, durante los momentos de mayor tensión y confrontación política, procuró mantener el debate dentro de los cauces institucionales y privilegiar el intercambio de ideas.

“Las diferencias deben procesarse dentro de las instituciones y el debate, por intenso que sea, debe mantenerse dentro del cauce parlamentario”, señaló.

Como parte de su apuesta por la pluralidad, López Rabadán destacó los encuentros que sostuvo con jóvenes, mujeres, productores agrícolas y ganaderos, jubilados, pensionados, líderes sociales, académicos, profesionistas, representantes del sector cultural y miembros del cuerpo diplomático, entre otros sectores.

Afirmó que la diversidad de opiniones debe ser entendida como un valor democrático y defendió el respeto a las distintas formas de pensamiento y expresión.

“La pluralidad reconoce el valor en la diversidad y busca que la libertad de todos se respete siempre”, sostuvo.

Finalmente, la presidenta de la Mesa Directiva afirmó que durante su gestión buscó “prestigiar la política” y conducirse con honorabilidad y sentido social, al tiempo que llamó a los actores políticos a privilegiar los acuerdos, la escucha y la institucionalidad.

“México nos exige ponernos de acuerdo, escucharnos y actuar con institucionalidad”, concluyó.

Al informe asistieron, entre otros, el subsecretario César Yáñez Centeno Cabrera, en representación del Poder Ejecutivo; la ministra Yazmín Esquivel, por parte del Poder Judicial; el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila; y el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera.