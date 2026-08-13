Sectur celebra nuevo récord de turistas, pese a freno aéreo

agosto 13, 2026

México recibe 51.1 millones de viajeros en el primer semestre de 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- México cerró el primer semestre de 2026 con cinco récords históricos en materia turística, pese a la reducción del turismo aéreo internacional y a la disminución de frecuencias entre Estados Unidos y México, informó la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.

Durante la conferencia matutina, la funcionaria destacó que entre enero y junio llegaron al país 51.1 millones de viajeros internacionales, 7.7 por ciento más que en el mismo periodo de 2025, cifra que representa un máximo histórico y confirma que el turismo no sólo recuperó los niveles previos a la pandemia, sino que los superó.

El comportamiento también fue positivo entre los turistas internacionales, es decir, aquellos visitantes que permanecen al menos una noche en territorio nacional. En los primeros seis meses del año arribaron 24.5 millones, un incremento de 4.6 por ciento anual, también récord histórico.

Rodríguez Zamora subrayó que estos resultados se producen en un contexto internacional complicado para el sector, marcado por una reducción del turismo aéreo y por el encarecimiento de los vuelos de larga distancia.

En materia de divisas, México captó 18 mil 780 millones de dólares por turismo internacional, un crecimiento de 0.5 por ciento respecto del primer semestre de 2025. Aunque el aumento fue moderado, la secretaria destacó que la derrama no disminuyó pese a las condiciones económicas internacionales.

Uno de los mayores avances se registró en el turismo de cruceros. Entre enero y junio llegaron 6.6 millones de cruceristas, 15.2 por ciento más que un año antes. El gasto realizado por estos visitantes ascendió a 575 millones de dólares, un incremento de 18.7 por ciento, ambos máximos históricos.

La funcionaria resaltó además que el sector está enfrentando la menor participación del mercado estadounidense mediante una mayor diversificación internacional. Colombia registró un crecimiento de 31 por ciento; Brasil, 20 por ciento; Japón, 18 por ciento, y Canadá, 7.6 por ciento.

Rodríguez Zamora atribuyó parte del crecimiento de Brasil al éxito del esquema de visado electrónico y destacó también el comportamiento de otros mercados como Suiza, Corea del Sur y Australia.

El turismo nacional continúa siendo otro de los pilares de la actividad. Durante el semestre, 53.6 millones de mexicanos llegaron a hoteles, 733 mil más que en el mismo periodo de 2025. La secretaria recordó que alrededor de 80 por ciento de los destinos turísticos del país dependen principalmente del mercado nacional.

El Tren Maya también mostró un incremento en su demanda internacional. Entre enero y junio transportó 56 mil 763 pasajeros extranjeros, 35.7 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.

Los resultados de junio reforzaron la tendencia. En ese mes México recibió 8.2 millones de viajeros internacionales, 2 por ciento más que en junio de 2025, mientras que 4.1 millones fueron turistas que pernoctaron en el país.

La derrama económica alcanzó 2 mil 913 millones de dólares, un aumento de 5.9 por ciento. De acuerdo con la secretaria, el gasto promedio por visitante creció 9.6 por ciento, el nivel más alto registrado desde noviembre.

El resultado adquiere relevancia porque se produjo aun cuando el turismo aéreo disminuyó alrededor de 3 por ciento durante junio.

Los mercados asiáticos y latinoamericanos tuvieron un comportamiento particularmente favorable. Japón creció 131 por ciento durante junio; Corea del Sur, 46 por ciento; Brasil, 30 por ciento, además de importantes incrementos en Australia, Colombia y Ecuador. Rodríguez Zamora relacionó parte de este comportamiento con el interés generado por el Mundial de Futbol.

El turismo de cruceros también registró un junio histórico: 843 mil 417 cruceristas arribaron a puertos mexicanos, 21.5 por ciento más que un año antes, mientras que su gasto aumentó 30 por ciento, hasta alcanzar 73.4 millones de dólares.

Más allá de las cifras, la Secretaría de Turismo busca modificar el perfil de la promoción internacional y aprovechar el creciente interés por experiencias culturales y comunitarias.

Rodríguez Zamora reveló que 40 por ciento de los viajeros internacionales que llegaron a México entre enero y junio lo hicieron por motivos culturales, una tendencia que, dijo, está estrechamente vinculada con el turismo comunitario.

Como parte de esta estrategia, México será país invitado en una importante feria turística de París en 2027, lo que permitirá llevar una representación de los 32 estados y promover no sólo destinos de sol y playa, sino gastronomía, artesanías, pueblos originarios y expresiones culturales.

La secretaria explicó que la estrategia busca que la promoción turística salga de los centros de convenciones y lleve directamente a otros países expresiones como los voladores de Papantla, danzas tradicionales y manifestaciones de las comunidades mexicanas.

Para el segundo semestre también se realizarán siete ferias internacionales en ciudades como París, Tokio, Buenos Aires, Italia, Las Vegas, Londres y Barcelona, cada una enfocada en distintos segmentos turísticos.

Además, México desplegará caravanas turísticas en Estados Unidos y Canadá, con presencia en Vancouver, Phoenix, Los Ángeles, Houston y Dallas.

El objetivo, explicó Rodríguez Zamora, es mantener los mercados tradicionales, particularmente Estados Unidos y Canadá, pero al mismo tiempo ampliar la base de visitantes hacia países que muestran tasas de crecimiento superiores.

La apuesta es que la diversificación permita a México reducir su dependencia de un solo mercado y, al mismo tiempo, atraer a visitantes interesados en experiencias culturales y comunitarias que permanecen más tiempo y generan mayor gasto.

Con ello, el Gobierno federal busca que el récord turístico del primer semestre no sea sólo una recuperación de volumen, sino el punto de partida de una nueva etapa basada en mayor diversificación de mercados, incremento del gasto y aprovechamiento de la riqueza cultural de las comunidades mexicanas.