Socavó en Potrero del Bordo podría incomunicar a Tlalnelhuayocan

julio 19, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Un socavón originado por las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días podría dejar incomunicados a los habitantes de la comunidad de San Antonio, en el municipio de Tlalnelhuayocan, reconoció la alcaldesa Arianna Ángeles Aguirre.

La Edil señaló que las autoridades se encuentran en alerta para la atención inmediata de caminos y acceso y sobre la condición de este socavón en la zona de Potrero del Bordo.

Sobre este tema, dijo que se planteó el problema a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, además se solicitó el respaldo de la gobernadora Rocío Nahle García para concretar el proyecto de rehabilitación.

“Potrero del Bordo prácticamente con estas lluvias pudiera quedar incomunicada, ese proyecto ya está en la SIOP y hemos estado en la gestión” y es que la obra requiere al menos una inversión de 18 millones de pesos, cuando su presupuesto para infraestructura es de apenas 20 millones anuales.

Esta semana, adelantó, tendrá una reunión con el titular de la Secretaría de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil para darle seguimiento a los trabajos necesarios, pues se contempla la rehabilitación del puente ubicado en la zona, así como la atención del socavón que se ha generado en el acceso principal de la comunidad.