Shakira muestra su solidaridad con Colombia tras devastador sismo de 7.4

agosto 10, 2026

Tras el violento terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el occidente de Colombia y que ha provocado la muerte de más de 100 personas, la cantante colombiana Shakira envió un mensaje de apoyo y solidaridad a sus compatriotas ante los graves daños registrados en distintas regiones del país.

⇒ A través de sus redes sociales, la artista barranquillera compartió unas palabras dirigidas a las familias afectadas por el fenómeno telúrico, cuyo epicentro se ubicó en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

“Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia”, expresó la intérprete. En su mensaje, Shakira destacó la capacidad de resiliencia del pueblo colombiano y pidió estar atentos a las indicaciones oficiales para canalizar la ayuda.

“En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible”.

La noticia ha sorprendido a Shakira en una pausa de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, gira con la que se prepara para aterrizar en septiembre en Madrid, España, donde tendrá una residencia de 12 conciertos en los que promete hacer historia. La intérprete ha estado este 2026 en El Salvador, México, Brasil y Estados Unidos. Además actuó en la ceremonia de apertura y clausura del Mundial.

El impacto del movimiento telúrico llevó al Gobierno de Colombia a declarar la situación de desastre nacional. La mayor concentración de víctimas fatales y afectaciones en infraestructura se focaliza en el departamento de Risaralda, con al menos 40 fallecidos, seguido de Valle del Cauca con 27 víctimas y Chocó con cuatro.

La conmoción provocada por la emergencia ha movilizado el pronunciamiento de diversas figuras de la música y el espectáculo internacional, entre ellas Marc Anthony, Camilo, Alejandro Sanz, Sebastián Yatra, J Balvin, Maluma y David Bisbal, quienes han externado su respaldo a las labores de auxilio y recuperación en el país sudamericano.